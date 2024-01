Zwanzig Jahre nach Erscheinung kommt ein neues „Mean Girls“ in die Kinos. Für einen zeitgeistigen Hit emanzipiert sich die Neuverfilmung zu wenig vom Original. Nostalgikerinnen werden enttäuscht sein.

Los geht es im Hochformat. Für eine Filmproduktion von 2004, wie „Mean Girls“ (deutscher Titel: „Girls Club – Vorsicht bissig!“) eine ist, undenkbar. Aber wir schreiben das Jahr 2024, befinden uns in der Ära von TikTok. Da kann sich der Blockbuster schon einmal nach dem Bildschirmverhältnis des Smartphones richten. Dann beginnt eine musikalische Darbietung von Janis (Auli‘i Cravalho) und Damian (Jaquel Spivey), jenem queeren Künstler-Duo, das Protagonistin Cady (Angourie Rice, ehemals Lindsay Lohan) später, während der ersten Tage in der High-School-Hölle, unter seine Fittiche nehmen wird.

Durchs Garagentor führt der dynamische Opener direkt in die Weiten von Kenia – wo Cady zu diesem Zeitpunkt noch lebt, als Tochter einer Zoologin. Flugs wird der zweite Song angestimmt. Ja, „Mean Girls – Der Girls Club“ ist ein Musical (was weder Trailer noch Plakat vermuten lassen, auf TikTok ist es großes Thema), inspiriert von der Broadway-Version „Mean Girls“, das wiederum auf dem gleichnamigen Originalfilm basiert.

Kosmetische Änderungen

Der Inhalt der Neuverfilmung ist weitgehend gleich: Wieder zieht die bislang behütete Cady mit ihrer offenbar alleinerziehenden Mutter (2004 hatte das Mädchen noch beide Elternteile um sich) nach Illinois und findet sich im brutalen Biotop High-School wieder – davor wurde sie zu Hause unterrichtet. Janis und Damian helfen dem Frischling sich zurecht zu finden, Überblick soll eine knappe Einführung in die Cliquen der Schule geben. In weiser Voraussicht wurden einige für das heutige Empfinden adaptiert: Statt „unfriendly black hotties“ und „nerdy asians“ werden „woke seniors“ vorgestellt.

Damian und Janis, das queere, kunstaffine Duo der Klasse. Constantin Film

Aus der Handlung verbannt wurde auch jener Lehrer, der ein Verhältnis mit zwei Schülerinnen pflegte. Als höchst boshaft gilt es derweil immer noch, der Erzfeindin klandestine Kalorien unterzujubeln, bis ihr außer der Jogginghose nichts mehr passt. Gestrichen wurde also recht willkürlich, die politische Korrektheit nur häppchenweise bedacht.

Wirklich neu ist eigentlich nur Janis‘ Erscheinung: War sie 2004 noch die bissige, kunstaffine Rebellin mit dickem Eyeliner (damals Lizzy Caplan), die aus Mobbing-Zwecken als lesbisch abgestempelt wurde (Drehbuchautorin Fey hatte sie damals in letzter Sequenz noch mit dem heterosexuellen Mathe-Brain gepaart), so ist die heute wirklich queer. Und Woman of Color. Wobei sie sich weder durch das eine, noch das andere definieren lassen muss. Auch ist ihre (hypothetische) Sexualität nicht mehr der Grund für die Bosheiten, wenn diese auch die Wahrnehmung seitens der berüchtigten „Plastics“, der gemeinen wie umwerfenden Mädchenclique, beeinflussen mag. Höhepunkt der neuen Lesart soll im Filmmusical freilich ein tragender Song sein, „I‘d rather be me“, maßgebender ist allerdings die Nummer im Abspann von Rapperin Megan Thee Stallion und Reneé Rapp („Can a gay girl get an ,Amen‘?“).

Die meisten Änderungen am Drehbuch sind kosmetischer Natur: Geheimnisse werden nicht mehr nur weiter erzählt, sie werden aufgezeichnet. Lästereien ereignen sich offen ersichtlich im Netz, statt als Tête-à-Tête am Festnetz, was aber nicht tiefgehend behandelt wird. Angepasst wurden auch die Kostüme von Ober-„Mean Girl“ Regina George (ehemals Rachel McAdams, heute Reneé Rapp – ein Rising Star im Pop), die zwar jetzt weniger dünn ist, aber eben immer noch abnehmen will; statt Minirock trägt sie ein fast verruchtes Leder-Ensemble. Dabei wären die Outfits der Nullerjahre ja eigentlich wieder en vogue.

Cadys Looks scheinen nach ihrer Umgestaltung zum „Plastic“ irgendwo gefangen zwischen heutiger und damaliger Mode, sodass sie in Summe recht unausgereift daherkommt. Überhaupt kauft man Darstellerin Rice das gemeine Mädchen nicht so recht ab. Lohan lieferte einst die weitaus authentischere Version.

Mittwochs weiterhin pink

Nostalgische Momente werden also fernab von Mode und Cast – der originale sei nicht leistbar gewesen, heißt es – überbracht: Damian ist immer noch „too gay to function“, mittwochs wird immer noch pink getragen, Gretchen (früher Lacy Chabert, heute Bebe Wood) versucht immer noch das Wort „fetch“ zu etablieren. Und der begehrte Junge hat sich auch kaum verändert. Am meisten freuen sich Kennerinnen wohl über Lohans Gastauftritt, der der Produktion Berichten zufolge eine halbe Million Euro gekostet haben soll (was das Budget-Argument untermauert). Sie gibt die Aufseherin des Mathe-Bewerbs, an dem sie selbst schon als Cady teilgenommen hat. Mit Verweis aufs Original – ein Unentschieden habe es erst einmal in der Geschichte gegeben, 2004 – verirrt sich der Film kurz in einer Fortsetzung, wo er doch eigentlich ein Remake ist. Gleiches gilt für die kongruente Besetzung von Lehrerin und Schuldirektor, die im neuen Film verheiratet sind, im Original erst anbandeln.

Die „Plastics“ von heute. Constantin Film

Das Filmmusical bemüht sich damit um zweierlei Gruppen: die Nostalgikerinnen, denen McAdams und Lohan in den Nullerjahren zum Vorbild dienten und die Kids von heute, die einen divergenten Umgang und erst recht einen anderen Schmäh pflegen. Letztlich werden beide nicht ausreichend bedient. Am stärksten ist der Film abseits der direkten Zitate vom Produkt der Nullerjahre in den fortsetzenden Elementen und neuen Dialogen. Etwa als Regina sich Cady gegenüber zu öffnen scheint: „Die Leute sagen, ich sei eine Bitch. Aber weißt du, wie sie mich nennen würden, wenn ich ein Junge wäre?“ Ein lehrreicher Monolog wird erwartet, nach Vorbild von Greta Gerwigs „Barbie“. Doch was folgt, ist: „Reginald. So hätte mich meine Mutter genannt, wenn ich ein Junge geworden wäre. Ehrlich, da werde ich lieber Bitch genannt.“ Platt, aber zumindest erfrischend.