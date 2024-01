Sie flohen in Fantasiewelten

Sie stammten von zwei verschiedenen Kontinenten, dennoch verliefen die Lebenswege der zwei Männer auf ähnliche Weise.

Wie sehr die Schicksale der zwei Männer einander ähneln! Beide verloren jung ihre Mütter, beide suchten ihr Heil im christlichen Glauben, der eine im katholischen, der andere im protestantischen. Beide waren im Ersten Weltkrieg in Frankreich stationiert; für den Katholiken waren die Erlebnisse an der Somme so prägend, dass sein Weltbild von Gut und Böse, das er später in seinen Werken darlegte, beeinflusst wurde. Schließlich waren beide an Elite-Universitäten als Professoren tätig – nur um nebenbei an Abenteuerromanen zu feilen.

Der Katholik, gebürtig aus Südafrika, hatte sich schon früh für Sagen, Märchen und Sprachen begeistert: Der Klang des Walisischen, das er in England erstmals vernahm, gefiel ihm, und ausgestorbene Sprachen wie Latein und Gotisch erweckten seine Neugier; er hielt sogar fließend Vorträge auf Gotisch und Altenglisch.

Der Protestant stammte aus hochgebildetem Hause und war bis ins Jugendalter Atheist (als Ire!). In nächtelangen Diskussionen wurde er zwar vom anderen zum Christentum bekehrt – zu dessen Bedauern aber nicht zum Katholizismus.