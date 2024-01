14-Jährige verletzt 13-Jährige in Wiener Schule mit Stanleymesser

Polizeieinsatz in Favoritener Mittelschule wegen Messerangriff.

In einer Mittelschule in Favoriten ist es am Donnerstag zu einer Messerattacke gekommen. Eine 14-Jährige hat eine 13-Jährige im Toilettenraum mit einem Stanleymesser schwer verletzt.

Eine 14-Jährige hat am Donnerstagvormittag eine 13-Jährige im Toilettenraum einer Mittelschule in Wien-Favoriten mit einem Stanleymesser am Oberarm schwer verletzt. Hintergrund dürfte ein Streit gewesen sein, berichtete die Landespolizeidirektion.

13-Jährige wurde ins Spital gebracht

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung in ein Spital gebracht. Die Verdächtige wurde in eine Polizeiinspektion gebracht und wird noch zu dem Vorfall befragt. Das Messer wurde sichergestellt. (APA)