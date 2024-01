Austrofred bekommt eine Late-Night-Show auf ORF III

Ab dem 25. Jänner begrüßt der Oberösterreicher Austrofred alias Franz Adrian Wenzel wöchentlich zwei Gäste auf ORF III.

Auf der Bühne kennt man Austrofred als jemanden, der in (sehr) enger Sporthose und mit Schnauzbart Austropoptexte zu Queen-Melodien performt. Sie war allerdings auch bisher nicht sein einziges Medium: Franz Adrian Wenzel, so sein bürgerlicher Name, verstärkte als Außen-Korrespondent die ORF-Sendung „Willkommen Österreich“, gestaltete die kuriosen Trainingsvideos „Fit mit Austrofred“, einen Film („Giving Gas“) und eine TV-Sendung („Hello Austrofred – Hello Vienna“). Und er schrieb diverse Bücher, von „Die fitten Jahre sind vorbei“ bis zu einem Briefwechsel mit Wolfgang Amadeus Mozart.

Nun hat Austrofred seine eigene Late-Night-Show auf ORF III bekommen. Bei „Austrofreds Barcelona“ sollen ab Donnerstag, 25. Jänner, stets zwei Gäste aus verschiedenen musikalischen Welten zueinander finden. Da es sich laut Aussendung um einen „Gastgeber der besonderen Art“ handelt, soll auch für allerhand Überraschungen gesorgt sein.

Für die erste rund 45-minütige Ausgabe (zu sehen um 23.45 Uhr) fanden sich Schauspielerin und Sängerin Ursula Strauss und Akkordeon-Virtuose Otto Lechner im ORF-Radiokulturhaus ein. Die beiden Gäste geben jeweils eine musikalische Kostprobe ab und stehen Austrofred im Anschluss Rede und Antwort. Für die Woche darauf sind der Nino aus Wien und Opernsängerin Ildikó Raimondi angekündigt. (red.)