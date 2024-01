Chinas Aufschlag auf der großen Tennisbühne

Shang Juncheng steht erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Gegen Spaniens Superstar Carlos Alcaraz will er, stellvertretend für eine aufstrebende Tennisnation, bei den Australian Open die Muskeln spielen lassen.

Es war ein Duell mit Symbolcharakter. Als bei den Aus­tralian Open der Chinese Shang Juncheng und der Inder Sumit Nagal aufeinandertrafen, standen sich stellvertretend zwei Nationen gegenüber, die auf die ganz große Tennisbühne bzw. an deren Spitze drängen wollen.

China scheint diesem Ziel deutlich näher. Nach seinem 2:6-6:3-7:5-6:4-Erfolg am Donnerstag steht Shang erstmals in seiner Karriere in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Dort wartet niemand Geringerer als Carlos Alcaraz. Gegen den Wimbledon-Sieger aus Spanien (Nummer zwei der Welt) könnte der auf Rang 140 platzierte Jungstar aus Peking am Samstag (ab3.15 Uhr MEZ) ein Zeichen setzen. Noch nie stand ein Chinese im Einzel-Achtelfinale bei einem der vier Majors.

Lebensmittelpunkt USA

So oder so scheint es bei Shang nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er im Kreise der Allerbesten landet. Heuer stand der 18-Jährige bereits im Halbfinale von Hongkong, wo er unter anderem Frances Tiafoe in die Schranken wies. Apropos Tiafoe: In der Heimat des Amerikaners lebt und trainiert Chinas Zukunftshoffnung, dessen Vater Profifußballer und dessen Mutter Tischtennis-Weltmeisterin war, seit einigen Jahren. Den Feinschliff holte er sich an der IMG-Academy in Florida.

Zhang Zhizhen ist Chinas erfolgreichster Tennisspieler. APA / AFP / Martin Keep

Auch Wu Yibing und Zhang Zhizhen begeistern. Wu, 24, avancierte 2023 in Dallas zum ersten Chinesen, der ein ATP-Event gewann. Zhang, 27, war als Erster aus dem Reich der Mitte in den Top 100, durch Drittrundeneinzüge bei den French- und US Open rangierte er auf Position 52. Am Donnerstag war für ihn in Melbournes zweiter Runde Schluss.

Die Schattenseiten

Bei den Frauen begann der Aufschwung vor 20 Jahren. 2004 gewann Li Na in Guangzhou als erste Chinesin ein WTA-Turnier, im Olympia-Doppel stürmten Sun Tian Tian und Li Ting in Athen gar zu Gold. Li Na sollte insgesamt neun Titel (u. a. French Open 2011, Aus­tralian Open 2014) gewinnen. Peng Shuai gewann zwei Events der WTA-Tour – anhand der 38-Jährigen zeigen sich jedoch auch Chinas Schattenseiten.

Als Peng 2021 Missbrauchsvorwürfe gegen ein hochrangiges Parteimitglied der Volksrepublik erhob, verschwand sie zunächst spurlos. Trotz seither vereinzelter, medienwirksamer Auftritte gilt ihr Schicksal als unklar. Die vermeintliche Allmacht des Staats über seine Athleten trübt deren Aufschläge auf der großen Bühne. (stm)

Australian Open, 2. Runde: Alcaraz (ESP-2) – Sonego (ITA) 6:4, 6:7, 6:3, 7:6, Zverev (GER-6) – Klein (SVK) 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6, Cazaux (FRA) – Rune (DEN-8) 7:6, 6:4, 4:6, 6:3, Ruud (NOR-11) – Purcell (AUS) 6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 7:6, Dimitrow (BUL-13) – Kokkinakis (AUS) 6:3, 6:2, 4:6, 6:4.

3. Runde: Karen Chatschanow (RUS-15) – Tomas Machac (CZE) 6:4, 7:6, 4:6, 7:6, Jannik Sinner (ITA-4) – Sebastian Baez (ARG-26) 6:0, 6:1, 6:3, Stefanos Tsitsipas (GRE-7) – Luca Van Assche (FRA) 6:3, 6:0, 6:4, Taylor Fritz (USA-12) – Fabian Marozsan (HUN) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Frauen, 3. Runde: Arina Sabalenka (BLR-2) Lesja Zurenko (UKR-28)6:0, 6:0, Amanda Anisimova (USA)– Paula Badosa (ESP) 7:5, 6:4, Mirra Andrejewa (RUS) – Diane Parry (FRA)1:6, 6:1, 7:6, Coco Gauff (USA-4) – Alycia Parks (USA)6:0, 6:2, Magdalena Frech (POL)– Anastasia Sacharowa (RUS) 4:6, 7:5, 6:4, Marta Kostjuk (UKR) – Jelina Awanesjan (RUS)2:6, 6:4, 6:4.