Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Angriff auf Golanhöhen: Aus Syrien sind am Donnerstagabend nach israelischen Militärangaben drei Raketen auf die Golanhöhen abgefeuert worden. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge dürften Milizen, die der Hisbollah nahestehen, für den Angriff verantwortlich sein. Mehr dazu in unserem Nahost-Überblick.

„Kanu des Manitu“: Der Kinohit von Michael „Bully“ Herbig „Der Schuh des Manitu“ bekommt einen zweiten Teil. Regie wird wieder Herbig führen. Das Drehbuch für „Das Kanu des Manitu“ schrieb er gemeinsam mit Christian Tramitz und Rick Kavanian. Mehr dazu.

Rückgang bei Asylanträgen: Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist 2023 deutlich gesunken. 58.686 Ansuchen waren es im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang gegenüber 2022 um 48 Prozent. Es war trotzdem eines der antragsstärksten Jahre. Mehr dazu.

Gefahr für die SPÖ: Bierpartei, KPÖ, FPÖ - es gibt einige Parteien, die die Kernkompetenz der SPÖ angreifen, die Sozialpolitik. Die Wiener Roten wittern die Gefahr und sie reagieren, schreibt Chronik-Ressortleiter Dietmar Neuwirth in der aktuellen Morgenglosse.

Neuer Houthi-Angriff auf US-Schiff: Eigenen Angaben zufolge haben die Houthi-Rebellen erneut ein US-Handelsschiff angegriffen. Das Pentagon erklärt hingegen, dass man keinen Krieg mit den Rebellen wolle und sich nur verteidige. Mehr dazu.

Was bei Migration schiefläuft: Der Staat wird immer großzügiger zu Leuten, die nicht arbeiten, und restriktiver zu denen, die das tun. Das belastet die Sozialnetze über Gebühr und birgt nicht nur in Sachen Migration gefährlichen politischen Sprengstoff. Mehr dazu hier von Josef Urschitz.

Ukraine klagt Ex-Regierungschef: Die Ukraine hat Anklage gegen Mykola Asarow wegen Kollaboration mit Moskau und „Diskreditierung“ des Landes erhoben. Er habe den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gerechtfertigt, begründete die Generalstaatsanwaltschaft. Mehr dazu in unserem Ukraine-Überblick.

S-Bahn-Passagiere aufgepasst! Die ÖBB führen am Wochenende Bauarbeiten an der Nordbahndonaubrücke durch. Das führt zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen auf mehreren Strecken. Mehr dazu.

Am Freitag bleibt es kalt und wolkig. Das Wochenende wird sonnig. Die Temperaturen steigen zunehmend an, am Sonntag auf bis zu acht Grad. In der Früh bleibt es aber frostig. Die ganze Prognose finden Sie hier.

Vor 100 Jahren berichtete die „Neue Freie Presse“ über Bundeskanzler Ignaz Seipel und seinen Tadel des Luxus in Wien. Mehr dazu.