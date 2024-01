Autos mit Steinen beworfen: Tatverdächtiger ausgeforscht

Die Polizei führte Befragungen im Tatortbereich durch und fand so den Verdächtigen.

Ein 65-jähriger Mann wird verdächtigt, die Steine geworfen zu haben.

Eine zunächst unbekannte Person hat am späteren Donnerstagnachmittag auf der Südtiroler Straße in Telfs in Tirol Steine auf vorbeifahrende Autos geworfen. Dabei wurden laut Information der Polizeiinspektion Telfs zumindest drei Fahrzeuge im Bereich der Windschutzscheibe bzw. Seitenscheibe beschädigt. Von den Beamten wurde nach Befragungen im Tatortbereich ein 65-jähriger Mann als Tatverdächtiger ausgeforscht.

Der österreichische Staatsbürger dürfte sich zur Tatzeit auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses aufgehalten haben. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens war vorerst noch unbekannt. (APA)