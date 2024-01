Trotzdem bleibe man „vorsichtig optimistisch“ für das kommende Jahr, da die globale Nachfrage weiterhin robust sei.

Der britische Luxusautohersteller Bentley hat am Freitag für das Jahr 2023 einen Rückgang seiner Fahrzeugverkäufe um elf Prozent gemeldet. „Der Luxusmarkt war nicht immun gegen die schwierigen Marktbedingungen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 weltweit zu beobachten waren“, erklärte Bentleys Vorstandsvorsitzender Adrian Hallmark. Trotzdem bleibe man „vorsichtig optimistisch“ für das kommende Jahr, da die globale Nachfrage weiterhin robust sei.

Der Anteil der personalisierten und maßgeschneiderten Ausstattung in den Fahrzeugen ist laut Unternehmen trotz des allgemeinen Verkaufsrückgangs gegenüber 2022 um 43 Prozent gestiegen. Kundenspezifische Ausstattungen mit Leder und Holz bedeuten für die britische Luxuseinheit von Volkswagen höhere Margen. Die Verkäufe sind insgesamt in China mit 18 Prozent am deutlichsten gesunken. In Europa verzeichnete Bentley einen Rückgang 15 Prozent, in den USA waren die Absätze um neun Prozent gefallen. (APA/Reuters)