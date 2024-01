Konzert zu spät begonnen: Frühaufsteher klagen Madonna

Wie lange darf ein Pop-Konzert dauern? Zwei New Yorker, denen es zu spät wurde, klagen nun Madonna und den Konzertveranstalter sowie die Location.

Ein großes Pop-Konzert ist abendfüllend. Und kann fürs Publikum durchaus bis in die Nachtstunden hineinwirken. Das weiß jeder, der schon einmal eine Autostunde in der Ausfahrt der Stadthallen-Parkgarage verbracht hat. Von gatschigen Festival-Parkplätzen ganz zu schweigen (da lobt man sich immer wieder die Wiener Linien, die es regelmäßig schaffen, eine ganze Stadion-Ladung Menschen in kürzester Zeit und bestens geordnet mit der U2 auf den Nachhauseweg zu bringen).

Für den geregelten Schlafrhythmus – zumal unter der Woche – kann so ein Konzertbesuch dann schon einmal zum störenden Faktor werden. Sollte man von Künstlern erwarten, angesichts dessen ihre Shows immerhin pünktlich zu beginnen? Zwei New Yorker sehen es offenbar so: Sie gingen im Dezember auf ein Konzert aus Madonnas laufender „Celebration“-Tournee im New Yorker Barclays Center. Und klagen nun Madonna, die Konzertlocation und den Veranstalter, weil die Show verspätet begann, die beiden am nächsten Tag aber früh aufstehen mussten.

„Mitten in der Nacht gestrandet“

US-Medienberichten zufolge beschuldigen Michael Fellows and Jonathan Hadden Madonna, „unzumutbare, unfaire und/oder irreführende Geschäftspraktiken“ zu üben. Denn angekündigt gewesen sei ein Konzertbeginn um 8.30 Uhr, tatsächlich habe Madonna aber erst nach 10.45 Uhr die Bühne betreten. Zu Ende sei das Konzert erst um 1 Uhr früh gewesen.

Die beiden Männer seien dadurch „mitten in der Nacht gestrandet“ und mit „begrenzten öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten, begrenzten Mitfahrgelegenheiten“ sowie mit „höheren öffentlichen und privaten Transportkosten“ konfrontiert gewesen. Und dabei mussten die beiden „am nächsten Tag früh aufstehen, um zur Arbeit zu gehen und/oder ihre familiären Verpflichtungen zu erfüllen“.

Immer wieder Verspätungen bei Madonnas Konzerten

Die Klage bezieht sich auch darauf, dass Madonnas Konzerte gehäuft verspätet beginnen würden. Die Sängerin habe auf leichtfertige Art „Schwierigkeiten, eine pünktliche oder vollständige Performance sicherzustellen“. Jede angegebene Beginnzeit sei damit, im besten Fall, eine „optimistische Spekulation“. Weil es viele ähnliche Fälle gebe, könnte sich die Klage noch zur Sammelklage ausweiten.

Tatsächlich ist es nicht die erste juristische Folge dieser Art: 2019 hat ein Mann aus Florida Madonna verklagt, nachdem ein Konzert von ihr um zwei Stunden nach hinten verschoben wurde, weshalb er nicht mehr hingehen konnte. Der Mann zog die Klage später selbst zurück, berichtet „ABC News“. Zwei weitere Männer klagten 2020 – ebenfalls wegen eines um zwei Stunden verspäteten Konzertbeginns und erzielten dem US-Sender zufolge eine außergerichtliche Einigung. (kanu)