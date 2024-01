Kann so ein heißer Sportwagen aussehen?

Neuvorstellung. Ähnlichkeiten mit Toyotas bravem Kleinwagen sind irreführend: Der GR Yaris ist ein Rallyeauto in Zivilkleidung, das nun (noch) mehr PS und eine Automa­tik-Option bekommen hat. Wir waren schon am Steuer.

Der klassische Sportwagen – flach, lange Motorhaube, zwei Sitze – ist ein Auslaufmodell. Als Ausdruck der Persönlichkeit hat ihn das SUV abgelöst (automobiles Biedermeier: geschützte Behausung statt leicht prahlerischer Exponiert­heit). Jedenfalls in erreichbaren Sphären, denn das Angebot verlagert sich zunehmend in den Supersport- und Top-End-Bereich, in dem der Kaufpreis eine Nebenrolle spielt und Hersteller auch bei geringen Stückzahlen ausreichend Geld verdienen können. Toyota hat das klassische Format noch im Sortiment, neben dem recht günstigen GR86 den Supra, der als Derivat des BMW Z4 in Graz gebaut wird.

Die Zukunft des Metiers PS-starker Lifestyle-Fahrzeuge, sofern sie eine haben, liegt aber wohl im Format der Hot Hatches, wie der nicht übersetzbare Begriff für übermotorisierte Kompakt- oder Kleinwagen lautet. Pocket Rocket wäre ein anderer. Die Formel geht auf den Golf GTI von 1976 zurück, damals unerhörte 110 PS stark: Kastl aus der Großserie, starker Motor rein, fertig. Mit deutlich mehr Aufwand ging Toyota 2020 beim ersten GR Yaris zu Werke; umfangreich auch die Verbesserungen beim unlängst präsentierten Nachfolger. Passend waren wir für erste Testfahrten auf einer Rennstrecke unterwegs: Wir schalten damit direkt nach Jarama bei Madrid.

Toyota GR Yaris mit zwei Türen (der normale Yaris hat vier): Kleinwagen-Lookalike mit Permanent-Allrad und 280-PS-Turbodreizylinder. Werk

Danke fürs Kaputtmachen

Auf einem Tisch in der Boxengasse sind kaputte Teile ausgestellt: derangierte Pleuel, gebrochene Kolben, abgedrehte Zahnräder, geborstene Verkleidungsteile. Ein Schild sagt: „Thanks for breaking it!“ Toyota dankt allen, die dazu beigetragen haben, denn so laute die Philosopie der hauseigenen Rennabteilung Gazoo Racing (GR): „Try it, break it, try again.“

Neues Cockpit mit zur Sportlichkeit passenden Digi-Dials. Werk Noch camoufliert bei seinem Auftritt auf der Rennstrecke: GR Yaris.

Tatsächlich verkehrt der GR Yaris, der nur dem Namen und der äußeren Form nach Ähnlichkeiten mit Toyotas bravem Keinwagen hat, am Puls des Rennsports. Einerseits dient er als Homologationsmodell für den Einsatz in der Rallye-WM (bei der Toyota im Vorjahr den dritten Titel in Folge geholt hat). Zu dem Zweck muss der Hersteller 25.000 Stück bauen – und mehr schafft man auch gar nicht, trotz überschießender Nachfrage nach dem „instant classic“, hören wir, denn die Fertigung des Autos dauere zehnmal so lang wie die der Großserienautos, die im gleichen Werk vom Band rollen.

Aufgeräumter Arbeitsplatz: Auch Toyota-Präsident Akio Toyoda zählt zu den Fans (und Testfahrern) des Kleinen. Werk

Andererseits steht Toyota-Chairman Akio Toyoda persönlich hinter dem Projekt, dessen Extravaganz bei der in früheren Zeiten betont konservativ geführten Marke vermutlich gar nicht denkbar gewesen wäre. Ein Sproß von Toyotas Gründerfamilie, betätigt sich der 67-Jährige selbst gern mit Helm hinterm Lenkrad, wirkt bei der Entwicklung seines Liebkinds als Testfahrer mit. „Work in progress“ heißt es denn auch; anders als in der Industrie üblich will man uns gar nicht die ultimative Perfektion auf Rädern präsentieren, sondern eine grundlegende Verbesserung des ersten Wurfs, der 2020 schon ziemlich Furore gemacht hat (und schnell ausverkauft war).

Aber ja, es wurde schon an den richtigen Schrauben gedreht: Die Sitzposition wurde um 25 mm abgesenkt, und aus dem banalen Cockpit wurde eine dem Fahrer zugeneigte Kommandozentrale, die sich auch festgezurrt in optionalen Fünfpunktgurten bedienen lässt. Die knapp 20 PS Mehrleistung holte man über höheren Ladedruck des Turbos (von 1,6 auf 1,8 bar), und Fahrwerkstuning lässt den Kleinen noch tapferer, schienenartiger im Grenzbereich bestehen. In höchster Ergriffenheit drehten wir einige Runden auf der Jarama-Rennstrecke bei Madrid – sagenhaft, wie sicher und präzise sich das imposant anschiebende Auto im weitreichenden Grenzbereich seiner Trak­tion einschwingt und einem an Lenkrad und Pedalen alle Luft lässt, der Ideallinie auf dem Kurs forsch nachzuspüren.

Dazu trägt nun die Option eines Automatikgetriebes bei. Zwar war die Handschaltung, weil schon rar geworden, ein echtes Asset für die Fans (das ja auch bestehen bleibt), aber dieses blitzschnelle Achtgangwunderding mit nur 22 kg Mehrgewicht lässt man sich gern gefallen. Zumindest auf der Rennstrecke ist man damit eindeutig im Vorteil. Wir würden sagen: Auch im Alltag kein Schaden.