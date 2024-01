In 90 Tagen soll die Regierung einen Plan vorgelegt haben. Die Luft in den Städten Bangkok und Chiang Mai war im vergangenen Jahr an einigen Tagen so schlecht wie nirgendwo sonst auf der Welt.

Ein Gericht in Thailand hat die Regierung des Landes aufgefordert, unverzüglich einen Plan gegen die Luftverschmutzung vorzulegen. Das Verwaltungsgericht der nördlichen Stadt Chiang Mai trug der Nationalen Umweltbehörde am Freitag auf, binnen 90 Tagen „präventive Schritte vorzustellen, um kurz- und langfristig die Luftqualität zu verbessern“. Die Luft in den Städten Bangkok und Chiang Mai war im vergangenen Jahr an einigen Tagen so schlecht wie nirgendwo sonst auf der Welt.

Das veranlasste eine Gruppe von Aktivisten dazu, gegen die Regierung zu klagen. Im August vergangenen Jahres übernahm Premierminister Srettha Thavisin die Regierungsgeschäfte. Er versprach, den Kampf gegen die Luftverschmutzung auf die „Nationale Agenda“ zu setzen. Der Entwurf für ein Luftreinheitsgesetz passierte am Mittwoch in erster Lesung das Parlament.

Wegen saisonaler Brände in der Landwirtschaft, Luftschadstoffen aus der Industrie und dem Verkehr wird in den nächsten Wochen besonders starke Luftverschmutzung in Thailand erwartet. In den ersten Monaten des Jahres brennen Landwirte die Stoppeln auf den Feldern ab, wodurch die Belastung der Luft noch mal verstärkt wird.(APA/AFP)