Warum bringt Kaffee manche Menschen zum Frösteln?

Egal, wie heiß der Kaffee ist, manche frieren, wenn sie ihn genießen. Die Fachwelt bezeichnet das als „paradoxes Kälteempfinden“.

Die Tasse Kaffee: Für viele fixer Bestandteil des morgendlichen Frühstücksrituals, für manche auch unverzichtbarer Energie-Booster zwischendurch. Doch der Koffein-Kick sorgt nicht immer nur für neuen Schwung. Er hat mitunter auch einen ungewöhnlichen Nebeneffekt. „Obwohl Kaffee in der Regel heiß getrunken wird, lässt er uns manchmal frösteln“, bestätigt Andreas Rössler, Physiologe an der Med-Uni Graz. Er befasst sich unter anderem mit der Erforschung des Kreislaufs sowie des Lymphsystems. Andere komplizierte Abläufe im menschlichen Organismus sind aber durchaus auch sein Kaffee. Apropos: Warum uns nach einem Verlängerten oder einer Melange mitunter ein Schauer über den Rücken läuft, sei nicht in allen Einzelheiten geklärt, sagt der Mediziner. Eine reine Kaffeesud-Leserei sei der Versuch einer Erklärung freilich trotzdem nicht, einige Anhaltspunkte gebe es.