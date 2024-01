Wo sind die Kinderärzte mit Kassenpraxis?

Es fehlt an niedergelassenen Kassenkinderärzten. Gründe dafür gibt es viele.

Der österreichweite Mangel an niedergelassenen Kassenkinderärztinnen und -ärzten ist ein gesellschaftlicher Missstand. Die Arbeit in der Praxis umfasst ein breites Spektrum an Aufgaben. Es sind nicht nur die vielfältigen Infekte der Kinder zu behandeln, es sind auch Kenntnisse verschiedener Bereiche wie etwa Kinderorthopädie, Kinderneurologie, Kinderurologie und Kinderpsychologie unbedingt erforderlich. Das ausführliche Gespräch mit den Eltern ist die Grundlage für ein vertrauensvolles Miteinander von Eltern, Kindern und Ärzten. Die Kommunikation gestaltet sich oft zeitaufwendig und wird mitunter durch Sprachbarrieren erschwert. Beispielsweise ist die gründliche Aufklärung über die lebensnotwendigen Impfungen schwierig. Alle kleinen Patientinnen und Patienten verdienen es, an den enormen Fortschritten der Medizin teilzuhaben. Eine große Zahl an Patienten führt zu permanentem Zeitdruck.

Die Honorare sind zu niedrig

Wieso eröffnen viel zu wenig Kinder- und JugendärztInnen eine Kassenpraxis? Eine gute Diagnostik bedarf moderner Untersuchungsmethoden wie Ultraschall, Labor, Lungenfunktions- und Hör­diagnostik, EKG etc., die dafür notwendige Infrastruktur müssen die niedergelassenen FachärztInnen in ihren Praxen aus eigenen Mitteln schaffen. Die Kassenpraxis zwingt den KollegInnen einen Arbeitsstil auf, der geprägt ist von Zeitdruck, einem großen bürokratischen Aufwand und einer hohen Patientenanzahl, wobei für den einzelnen Patienten oft zu wenig Zeit bleibt.

Es ist dringend notwendig, auch über die Kassenhonorare der Kinder- und JugendärztInnen zu sprechen. Die KinderärztInnen haben fast ausschließlich Kassenpatienten, sehr selten sind Kinder zusatzversichert. Das Honorar der ÖGK für eine klinische Untersuchung beträgt in Tirol für ein Kind vor dem sechsten Geburtstag 12,30 Euro, ab dem sechsten Geburtstag neun Euro. Ein komplettes Blutbild wird mit 21,39 Euro vergütet. Kinderpsychologische Beurteilung ist im Leistungskatalog streng limitiert, obwohl gerade dieser Bereich der Kinderheilkunde sehr zeitintensiv und wichtig ist.

Es lohnt sich einfach nicht

Die Tarife für die rein klinische Medizin, also Anamnese, Untersuchung und Therapie, sind so gering, dass junge KollegInnen die Eröffnung einer eigenen Kassen­praxis nicht anstreben. Die Aufwendungen für Miete und Betriebskosten, Löhne der Mitarbeiter sowie Ordinationsausstattung müs­sen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die laufenden Kosten betragen meist um 50 Prozent der Einnahmen; vom Rest müssen noch gut 40 Prozent Einkommensteuer abgeführt werden.

Der Beruf der Kinderärztin bzw. des Kinderarztes ist nicht nur interessant und abwechslungsreich, sondern auch ethisch hoch befriedigend. Allerdings stehen diesen Werten die wirtschaftlichen Überlegungen und das unternehmerische Risiko gegenüber. Eine Kassenpraxis, in der mehrere Fach­ärztInnen gemeinsam eine Infra­struktur finanzieren und sich die Investitionen teilen, wäre sehr sinnvoll. Leider vergibt die Österreichische Gesundheitskasse bis­lang für einen Standort ausschließlich einen Kassenvertrag. Damit wird das wirtschaftliche Auskommen für mehrere Ärzte an einem Standort unmöglich gemacht.

Das Kassenpraxismodell wurde bislang nie weiterentwickelt und nicht an die gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. Ein radikales Umdenken aller Entscheidungsträger ist daher dringend notwendig. Ein guter Ansatz wäre ein Starterbonus für die hohen Investitionen bei Gründung einer Kassenpraxis, ebenso wie von Gemeinden zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten.

OMR Dr. med. Rainer Pieber, ehem. Obmann der Fachgruppe Kinder- und Jugendheilkunde Tirol; Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde.