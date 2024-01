Aufregung um generelles 30-km/h-Limit in Bologna

Als erste italienische Großstadt dürfen Fahrzeuge in Bologna nur mehr 30 km/h fahren. Das von Vizepremier Matteo Salvini geführte Verkehrsministerium kritisiert die Entscheidung als „nicht vernünftig“.

Das von Italiens Vizepremier Matteo Salvini geleitete Verkehrsministerium in Rom hat am Freitag die Entscheidung des Stadtrats von Bologna kritisiert, eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h einzuführen. Das Ministerium erklärte in einer Mitteilung, dass dies „keine vernünftige Entscheidung“ sei, da die Probleme für die Bürger größer als die Vorteile in Sachen Verkehrssicherheit seien.

Das Verkehrsministerium will Gespräche mit dem Gemeinderat Bolognas aufnehmen, um nach „alternativen Lösungen“ zu suchen und zu verhindern, dass der Grenzwert durch eine juristische Anfechtung gekippt wird. Bologna ist die erste italienische Großstadt, in der auf den Straßen - mit Ausnahme von Schnellstraßen - eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gilt. Nach dem Vorbild anderer europäischer Großstädte wurde das Tempolimit bereits im vergangenen Juli herabgesetzt. Seit Dienstag werden Strafen wegen Verstößen gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung verhängt.

„Mehr Sicherheit, weniger Luftverschmutzung“

Ziel ist es, die Zahl der Verkehrstoten in der Stadt auf null zu reduzieren - im vergangenen Jahr waren es 28 und 22 im Jahr 2022. Sechs Patrouillen der Stadtpolizei kontrollieren die Straßen, insbesondere in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern und Märkten. „Die Einführung der 30-km/h-Grenze wird der Stadt Vorteile bringen: Mehr Sicherheit im Straßenverkehr, weniger Lärm und Luftverschmutzung und einen flüssigeren Verkehr“, verteidigte Stadträtin Valentina Orioli den Beschluss.

Auto- und Taxifahrer protestieren

Nicht jeder teilt Oriolis Meinung. Einige Auto- und Taxifahrer protestierten diese Woche mit einem langen Demonstrationszug, der auch durch die zentrale Via Rizzoli führte. Ende des Monats ist eine weitere Protestkundgebung geplant. Taxifahrer drohten, die Preise für die Fahrten zu erhöhen, da sie wegen der niedrigen Geschwindigkeit weniger Gäste befördern können. Die Mitte-Rechts-Parteien Fratelli d'Italia, Lega und Forza Italia planen ein Referendum über die umstrittene Maßnahme. Bologna ist als Motorhauptstadt bekannt. Hier haben der Luxuswagenhersteller Lamborghini und der Motorradproduzent Ducati ihren Sitz. Auch Ferrari hat hier einen Standort. (APA)