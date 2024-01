Erkältungssaison: Welche Impfungen jetzt noch sinnvoll sind

Insbesondere gegen die „echte“ Grippe und das RS-Virus wird eine Impfung dringend empfohlen. Die Coronawelle flacht zwar ab, eine Impfung kann für bestimmte Gruppen dennoch sinnvoll sein.

Obwohl die rasch entwickelte Impfung gegen das Coronavirus der Hauptgrund dafür war, dass die Pandemie nicht noch mehr schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle hervorgebracht hat und nach spätestens drei Jahren für beendet erklärt wurde, hat sie das Ansehen von Impfungen etwas beschädigt. Hauptsächlich deswegen, weil zu große Hoffnungen darin gesetzt wurden und sich bald herausstellte, dass sie nicht oder kaum vor Ansteckungen schützt.

Das ändert aber nichts daran, dass Impfungen zu den wichtigsten präventiven Interventionen in der Medizin gehören und in höchstem Maß sinnvoll sind. Darauf wird auch jedes Jahr beim Österreichischen Impftag hingewiesen, der am 20. Jänner stattfindet „Impfungen sind mehr als nur ein Instrument zur Bekämpfung von Pandemien. Sie können Menschen heute vor knapp 30 Infektionskrankheiten und sogar vor einigen damit zusammenhängenden Krebsarten schützen“, sagt Alexander Herzog, Generalsekretär der Interessensvertretung der österreichischen Pharmaindustrie (Pharmig). „In Österreich liegen wir etwa bei den Durchimpfungsraten gegen Influenza seit Jahren weit unter den WHO-Zielen.“