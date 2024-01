Blauer Bauernprotest in Wien zündete nicht

Von den angekündigten 200 bis 300 Personen waren es am Ende lediglich rund 100.

Von den angekündigten 200 bis 300 Personen waren es am Ende lediglich rund 100. Wenzel

Die FPÖ wollte größere Bauernproteste in Österreich anstacheln. Daraus wurde nichts.

Elf Traktoren, eine Menschentraube von rund 100 Personen, drei Polizeiautos und eine Schar an Medienvertretern sollten es auf dem Höhepunkt gegen 13.15 Uhr sein. Die von der FPÖ am Freitag initiierten Bauernproteste, für die man zuvor online aufgerufen hatte, waren damit wohl das genaue Gegenteil von dem, was sich die Veranstalter davon erhofft hatten: die rund um Dieselprivilegien aufgeheizte Stimmung unter deutschen Landwirten, die seit gut zwei Wochen das Land mit Verkehrsblockaden lahmlegen, kurzerhand nach Österreich zu holen.

Mit der „Fahrt nach Wien“, die am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt für einige Traktoren aus Eisenstadt-Umgebung oder Gänserndorf endete, wollte die FPÖ das Thema in Österreich besetzten. Doch das ging nicht wirklich auf: Von den laut FPÖ angekündigten 200 bis 300 Personen kamen am Ende rund 100. Von explosiver Proteststimmung war nichts zu merken, ebenso wenig von Verkehrsbehinderungen, denn Fahrzeuge und Fußgänger konnten zu jeder Zeit problemlos die Menschenansammlung zwischen Kanzleramt und Hofburg passieren.

Mehr lesen Aufruf am Freitag: FPÖ will Bauernproteste nach Wien holen

Für die geplanten Reden wurde ein kleines Pult aufgestellt, auf dem ein Mikrofon platziert wurde. Eine gute halbe Stunde nach Beginn stand dieses jedoch immer noch verwaist im kalten Jännerwind. Die Stimmung unter den Anwesenden, die vereinzelt rot-weiß-rote-Fahnen schwenkten oder Kuhglocken umgehängt hatten, war friedlich. Schlussendlich sagten angereiste TV-Stationen ihre Liveeinstiege wieder ab, weil es schlichtweg nicht viel mehr zu berichten gab, als den blauen Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner zu interviewen.