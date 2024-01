Österreichische Expeditionen zwischen Wasser, Eis und Schnee

Die Uni Graz baut am Fjord Sermilik an der Ostküste Grönlands eine Forschungsstation. Möglich macht das eine Großspende des Unternehmers – und promovierten Biologen – Christian Palmers.

Der erste Eindruck bleibt unvergessen. „Da war dieser riesengroße Eisschild. Man fliegt darüber, und da ist ewig Eis – es hört nicht auf. Natürlich kennt man das von Karten im Atlas, aber das so zu sehen, ist schon etwas anders“, schildert Wolfgang Schöner, Professor am Institut für Geographie und Raumforschung der Uni Graz, seine erste Anreise nach Grönland anno 2002. „Das erste Mal das Meereis zu sehen, das war ein ganz riesengroßer Moment“, sagt auch Jakob Abermann, Meteorologe und Geophysiker am selben Institut. Er war beim Vierten Internationalen Polarjahr, einem Programm zur Erforschung der Polarregionen, 2008 das erste Mal in Grönland. Und dann fasziniert, wie viel mehr es noch gab: „Die ungeheure Vielseitigkeit der Landschaft, die wunderschönen Berge mit ganz unterschiedlicher Geologie, die komplett natürlich fließenden Flüsse und die Wildheit der Natur haben mich begeistert.“ So sehr, dass er seither fast jedes Jahr mindestens einmal wiederkam und von 2013 bis 2018 überhaupt in Grönland lebte: um wie Schöner Fragen rund um Wasser, Eis und Klima zu ergründen.

„Was in Grönland passiert, ist relevant für die ganze Welt“, erklärt Schöner. „Auch unser Wettergeschehen in Österreich hängt davon ab, wie der Temperaturgegensatz zwischen Nord und Süd aussieht. Wenn er sich verändert, dann verändert das den Jetstream, der unser Wetter ganz wesentlich steuert.“ Wird dieser deutlich schwächer, könnte es in Mitteleuropa auch langfristig kälter werden. Was genau passiere und wie das mit dem Klimawandel zusammenhänge, sei aber noch nicht klar: „Hier müssen wir noch viel mehr verstehen“, sagen die Forscher. Ihr Interesse gilt vor allem Gletschern, mit ihnen befassten sie sich auch in Österreich. In Grönland seien sie wichtig, weil sie viel stärker auf den Klimawandel reagieren als der riesige Eisschild. Sie würden in der Betrachtung jedoch oft vernachlässigt.

Der „Hann Gletscher“ (Apuseerajik) an seiner Mündung in den Sermilik-Fjord. Universität Graz /Vilgut

Ein E-Mail aus Frankreich

Trotz umfassender Expertise hatte Österreich bis dato keine eigene Forschungsstation in der Region. Das ändert sich gerade – genau gesagt seit einem E-Mail, das Schöner, damals Generalsekretär des Austrian Polar Research Institute, einer Kooperation österreichischer Forschungsgruppen unterschiedlicher Einrichtungen, 2015 erhielt. „Christian Palmers hat mir geschrieben. Es war eine dieser Nachrichten, die man normalerweise für Spam hält: Sie kam aus Frankreich, war nur wenige Zeilen lang und hatte eine sehr eigenartige Adresse.“ Palmers interessierte sich darin für die österreichische Polarforschung, der promovierte Biologe wollte sich engagieren. „Ich habe mir gedacht, ich schreibe zurück, da kann nicht viel passieren. Daraus ist dann das Erstgespräch entstanden“, schildert Schöner. Und letztlich der Plan des Mäzens, rund 1,5 Millionen Euro in ein österreichisches Haus für Polarforschung an der Ostküste Grönlands zu investieren.