Fotograf verteidigt Kalender mit falschen „Heißen Priestern“

Jeden Monat ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie eines jungen Mannes in Priester-Kleidung abgebildet.

Jeden Monat ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie eines jungen Mannes in Priester-Kleidung abgebildet. REUTERS/Piero Pazzi

Seit 20 Jahren erscheint in Italien der „Calendario Romano“. Nun antwortet sein Fotograf auf Kritik.

Der Fotograf eines bekannten Kalenders mit jungen, römischen Priestern verteidigt laut Kathpress sein Produkt gegen Kritikerinnen und Kritiker. Es sei wahr, dass nicht alle der zwölf Modelle – für jeden Monat eines - – echte katholische Priester seien, sagte Piero Pazzi der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Freitagsausgabe). Er überlasse es dem Auge des Betrachters, das zu beurteilen.

„Wie oft haben denn Tizian und Tiepolo die Muttergottes gesehen – und wie viele Madonnen haben sie gemalt?“, fragte der 65-Jährige. „Das ist unerheblich.“ Von echten Geistlichen habe er nie Kritik erhalten, betont der Fotograf. Die Frau eines protestantischen Pastors habe ihn etwa jedes Jahr als Geschenk für ihren Mann besorgt, erzählte der Fotograf.

Der „Calendario Romano“ ist ein beliebtes Italien-Mitbringsel. Er erscheint seit zwanzig Jahren, mittlerweile halten sich viele Kioske mit ihm (und anderem touristischem Schnickschnack) über Wasser. Jeden Monat ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie eines jungen Mannes in Priester-Kleidung abgebildet. Es ist ein kommerzielles Produkt – kirchliche Einrichtungen sind nicht daran beteiligt.

Junge Priester als Zukunftsmotiv

Junge Männer würden deshalb in dem Kalender abgebildet, weil diese eine Präsenz hätten, die sich an die Zukunft richte. „Wenn man einen älteren Priester hineinstellt, könnte man meinen, es handle sich um etwas, das im Niedergang begriffen ist“, so der Künstler.

Für das Motiv des katholischen Priesters habe er sich außerdem entschieden, weil Touristinnen und Touristen die Geistlichen mit dem barocken Rom verbänden, erklärte Pazzi: „Die Italiener interessieren sich nicht für sie: Sie sind es gewohnt, mit Priestern zu leben.“ Er selbst arbeite heute nicht mehr als Fotograf, sondern betreibe zwei Katzen-Museen. (APA/red.)