Was zur Lehrerreform nicht gesagt wurde

Dass der lange Weg zur Reform augenscheinlich die Folge eines politischen Kuhhandels zwischen den Koalitionspartnern war, erstaunt im konkordanzerprobten Österreich niemand.

Selten hat man Martin Polaschek so zufrieden gesehen wie bei der Präsentation der „Lehrerbildung neu“. Statt der bei Reformen im Bildungsbereich üblichen umfassenden Kritik verbunden mit einem Forderungskatalog aller relevanten Player – Parteien, Lehrergewerkschaft, WKO, Industrieellenvereinigung und einige andere mehr – gab es ungewöhnlich viel Zustimmung. „Überfällig“ sei die Verkürzung gewesen, so der Tenor.

Dass der lange Weg zur Reform augenscheinlich die Folge eines politischen Kuhhandels zwischen den Koalitionspartnern war, erstaunt im konkordanzerprobten Österreich niemand.

Ältere werden sich erinnern, dass die Ausbildungsdauer für Hauptschullehrer jahrzehntelang drei Jahre gedauert hat. Dass die Absolventen dieser Pädagogischen Akademien in ihrer Mehrheit für den Unterricht unqualifiziert gewesen wären, ist nicht überliefert. Vielmehr waren diese Lehrer hauptverantwortlich für das damalige Rückgrat des österreichischen Schulwesens: die ländliche Hauptschule. Die Reform 2013 brachte dann eine glatte Verdoppelung der Ausbildungszeit für diese Sekundarstufenlehrer. Wohlgemerkt, ohne dass sie dafür einen Cent mehr Einkommen lukriert hätten. Zumindest ein Mehr an Prestige suchten und fanden viele Sek I Lehrer in den Gymnasien dieses Landes, in die sie mit der Angleichung der Ausbildung problemlos Aufnahme fanden. Und so kamen den österreichischen Hauptschulen etwa zeitgleich die Schüler und viele der neu ausgebildeten Lehrkräfte abhanden. Die Lücken, der nun zu Mittelschulen umgetauften Hauptschulen, wurden mit Quereinsteigern gefüllt. Sie ergänzen derzeit jene Unterrichtsveteranen, die meist seit den 80er Jahren ihren immergleichen Dienst an der meist immergleichen Mittelschule verrichten. Die Angleichung der Ausbildungsdauer der Sekundarstufenlehrer war klug gedacht, den Mittelschulen hat sie aber geschadet. Auch die nun erfolgte Verkürzung ist eine, die für alle gilt. Weiterhin wird das Gros der regulär ausgebildeten Lehrkräfte in die Gymnasien abwandern.

Hinweis: Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Warum aber ein Land, das eine weit über dem OECD-Schnitt liegende lange Lehrerausbildung aufweist, in allen internationalen Vergleichsstudien nur recht mäßig abschneidet, hat handfeste Gründe.

1. In der Lehrerausbildung werden manche Inhalte vielfach wiederholt, anderes kommt dagegen schlicht nicht vor. Darunter viele praktische Inhalte wie Gesprächsverhalten (mit Eltern und Kindern), die praktische Form der Notengebung oder die angepasste und verschlankte Variante eines psychotherapeutischen Propädeutikums.

2. Eine bessere Begleitung durch erfahrene Kollegen soll das neue System bringen. Nur, woher nehmen und nicht stehlen? Die Lehrgänge zur Mentoring-Ausbildung werden zumeist von recht jungen Kollegen besucht. Wo ältere ausgebildete Mentoren fehlen – und das ist praktisch überall der Fall – werden vom Schulleiter „geeignete“ Lehrkräfte für den Job bestimmt. So einfach macht man es sich. Wenn das Mentoring-System aber Wirkungsmacht entfalten soll, muss man viel besser geschulte Mentoren viel enger an die jungen Kollegen binden und sie vor allem gemeinsam unterrichten lassen. Nur in der praktischen Arbeit, in der echten Unterrichtssituation, kann wirklich Erfahrung weitergegeben werden. Das Potential dafür gibt es in den Schulen durchaus; ein culpa in eligendo wäre zu verhindern, indem man den Schulleitern das Nominierungsrecht für Mentoren entzieht. Bei der Auswahl spielt die Loyalität zum Schulstandort und zum Leiter häufig eine viel größere Rolle als die pädagogische Kompetenz der Mentoren.

3. Entlassen wir Studierende und junge Lehrer aus der Enge des linksliberalen sozialen Zwangskorsetts, in das unsere Universitäten sie stecken: Gender Mainstreaming, Colonial Studies sowie die Anliegen der LGBT-Community zusammen mit dem zwangsverordneten Gendern sind auf dem Weg zum guten Lehrer nicht so wichtig, wie man vielfach auf den Pädagogischen Hochschulen glauben will.

4. Junge Kollegen sind sprachlich wie fachlich meist durchaus gut auf die Aufgaben in den Schulen vorbereitet, didaktisch sind sie es meiner Beobachtung nach oft nicht. Wer sich etwa einmal in die Publikationen so mancher österreichischer Geschichtsdidaktiker (oft aus Deutschland, die können uns die österreichische Geschichte offenbar am besten erklären) vertieft, erkennt schnell: Hier genügt die Didaktik sich selber, sie will als selbständige Wissenschaft ernst genommen werden. Als Hilfe zur Ausbildung junger Lehrer sieht sie sich kaum. Wir aber müssen dem „Wie sagen wir es?“ in der Bildung den gleichen Raum einräumen, wie dem „Was sagen wir?“ Hier besteht Nachholbedarf.

5. In den frühen 80er Jahren, einer Zeit des großen Lehrermangels, hat sich meiner Beobachtung nach vermehrt ein Typus Lehrer etabliert, der zwar sehr souverän, aber auch recht distanziert, den Lehrstoff dozierte - die humorbefreiten Distanzlehrer. Der von ihnen favorisierte Frontalunterricht wurde immer wieder in Frage gestellt, ohne dass er je totzukriegen gewesen wäre. Wie sollen nun junge Kollegen den Unterricht anlegen? Häufig ist es doch so, dass die Distanzlehrer als Rollenmodell wirkungsmächtig werden, wenn erste kooperative Unterrichtsversuche der jungen Lehrer scheitern. Distanzlehrer halte sich ihre Schüler vor allem mit kühler bis hämischer Rhetorik vom Leib. Dabei öffnen sie häufig die Klassentüren, damit ihr toller Unterricht auch coram publico genossen werden kann. Diese Grabesruhe büßen sie mit einem meist minderen Leistungsverhalten ihrer Schüler, die sich in so einem Unterricht ausgesprochen unwohl fühlen. Aber diese Show wirkt auf die Neuen im System. Nichts wäre in einer neuen Lehrerbildung so notwendig, wie die Einübung von Unterrichtsmodellen, die emotionale Nähe mit hohem Lernertrag darstellen. Das Distanzlehrertum ist in weiten Teilen der Schullandschaft die beobachtbare didaktische Realverfassung, ihr etwas entgegen zu stellen das Gebot der Stunde.

6. Mit der Verlängerung der Lehrerausbildung wurde versprochen, wissenschaftliches Denken in der Lehrerbildung zu forcieren. Dieses ist mir in der Praxis noch nicht aufgefallen. Liest man einige der Bachelor- und Masterarbeiten junger Kollegen, ist man regelrecht erschüttert. Entweder feiert der Chatbot fröhliche Urständ oder man verlegt sich auf die bewährte Copy-Paste-Methode der inhaltlichen Akkumulation. Das wird nicht immer so sein, ist aber in einem Maße sichtbar, das qualitative Nachbesserung geradezu zwingend macht.

7. In der politischen Debatte werden „Schutzmaßnahmen“ gegen das „vorzeitige Ausbrennen“ im Beruf gefordert. Ein solches Wording kenne ich von keinem anderen Beruf. Natürlich kann eine neue Lehrerbildung nichts gegen eine überbordende Schulbürokratie machen. Oder gegen ein kompliziertes bundesweit ausgerolltes schulisches Qualitätszertifizierungsprogramm, das Vieles im Blick hat, nur nicht den Unterrichtserfolg. Aber ein wenig auf diese pädagogischen Nebengeräusche vorzubereiten, damit der Aufprall nicht so hart wird – das sollte doch möglich sein.

8. Auch die neue Lehrerbildung ist mit fünf Jahren bis zum Masterabschluss noch lang und steinig. Verlieren wir in der Zeit nicht den Blick auf das Wesentliche: Schulen haben Schüler und Lehrer. Guter Unterricht entsteht durch die Vermittlung von Inhalten, Können und angewandten Fertigkeiten („Kompetenzen“). Eventuell brauchen die Schüler ein Heft und der Lehrer eine Tafel. Das reicht dann. Die digitalen Endgeräte mit ihren Möglichkeiten, an die so hohe Heilserwartung gerichtet werden, sind Beiwerk. Häufig ist der Schaden größer als der Nutzeffekt. Auch das kann in einer Lehrerausbildung Platz haben: Dass ein Lehrer es wieder schafft, Landschaften im Geiste der Schüler neu zu erschaffen und unentdeckte Länder zu kartieren. Nur mit der Wirkungsmacht des Geistes. Die besten Lehrer arbeiten so. Wenn sie in den letzten Sätzen Spuren von Shakespeare und Frankl entdeckt haben, dann hatten Sie wahrscheinlich einen solchen.

E-Mails an: debatte@diepresse.com