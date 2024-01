„Werden wie Vieh behandelt“: Putins enttäuschte Söldner aus Serbien

Das Logo der mittlerweile in Ungnade gefallenen Söldnertruppe Wagner in Belgrad. Auch Serben kämpfen für Putin.

„Waffenbrüder“ aus Serbien kämpfen im Ukraine-Krieg für Geld und die von ihnen verehrte „Mutter Russland“. Doch nun klagen sie über ihre schlechte Behandlung in der russischen Armee.

Belgrad. Fast alle der Männer in den Kampfanzügen waren bei der Aufnahme ihrer zu Jahresbeginn aufgenommenen Videobotschaft an Kreml-Chef Wladimir Putin vermummt. Nur der kahlgeschorene Mann, der das knappe Dutzend seiner Mitstreiter als „Freiwillige aus Serbien“ vorstellte, zeigte offen sein Gesicht. „Wir sind gekommen, um für Russland und das russische Volk zu kämpfen“, so seine Klage: „Und hier werden wir behandelt, als ob wir Drogenabhängige oder Alkoholiker sind.“

Schon seit 2014 kämpfen serbische Söldner für „die russische Sache“ in der Ukraine für Geld, aber auch aus Überzeugung: Wie schon im Donbass-Krieg werden die aus dem Balkanstaat stammenden Kämpfer im Ukraine-Krieg meist in Serbiens rechtsextremen Kreisen angeworben, in denen der Mythos der serbisch-russischen Bruderschaftsbande besonders innig gehegt wird.