Die Lehren aus der Causa Signa

René Benko: Auch seine Rolle in der Firmengruppe wirft Fragen auf. Philipp Horak / VGN Medien Holding/picturedesk

Die Insolvenz von René Benkos Immo-Konzern Signa beschäftigt Wirtschaft und Politik. An welchen Stellschrauben müsste gedreht werden, um Ähnliches künftig zu verhindern?

Justizministerin Alma Zadić ist am Freitag vorgeprescht. Sie veröffentlichte einen Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung des Unternehmensrechts. So sollen die Strafen für die Nichtveröffentlichung von Bilanzen erhöht und die Pflicht von Konzernen für eine umfassende Berichterstattung (konsolidierter Konzernbericht) erweitert werden. Ein entsprechendes Gesetzespaket soll noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden.

Die Ministerin reagiert damit auf das Unverständnis und die Verärgerung vieler Menschen in Österreich, wie es zu der größten Insolvenz der Zweiten Republik kommen konnte. Doch welche Lehren können aus der Causa Signa eigentlich gezogen werden? „Die Presse“ sprach mit Experten aus Wirtschaft und Recht über Ursachen und mögliche Verbesserungen. Auffällig dabei: Viele haben eine Meinung, aber nur wenige wollen damit auch zitiert werden. Ein Überblick.