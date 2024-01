Auf den Spuren von Dian Fossey 

Begeben Sie sich auf eine Reise in eine faszinierende Naturlandschaft. Die einzigartigen Begegnungen und unvergesslichen Momente werden Ihren Horizont erweitern.

Erleben Sie die atemberaubende Welt von Ruanda und Uganda. Diese Reise führt Sie in den Akagera-Nationalpark, ein spektakuläres Tierreich, in dem Elefanten, Giraffen und Löwen in ihrem natürlichen Lebensraum umherstreifen. Der Bwindi-Wald beherbergt das artenreichste Ökosystem Afrikas und ist das Zuhause verschiedenster Tierarten, darunter eine Population von über 300 Berggorillas. Bei einem Trekking haben Sie die Gelegenheit, freilebende Gorillas aus nächster Nähe zu beobachten. Beeindruckend ist auch der immergrüne Bergnebelwald des Nyungwe-Nationalparks mit seiner Artenvielfalt. Die Begegnung mit Schimpansen ist ein einzigartiges Erlebnis. Obwohl Ruanda keine Küste besitzt, kommt am Kiwu-See Strandfeeling auf und die Hauptstadt Kigali bietet urbanes Flair mit hippen Läden und Restaurants.

Reiseverlauf

Tag 1: Los geht es mit dem Flug von Wien via Brüssel nach Kigali.

Tag 2: Sie beginnen Ihre Reise mit einer geführten Stadtrundfahrt durch Ruandas pulsierende Hauptstadt und besuchen das Kigali Genocide Memorial und die Niyo Kigali Arts Gallery. Das Kigali Genocide Memorial ist ein bewegendes Wahrzeichen, das Einblicke in die tragische Geschichte Ruandas bietet und gleichzeitig Verständnis und Heilung fördert. Die Nixo Kigali Arts Gallery präsentiert eine fesselnde Vielfalt zeitgenössischer Kunstwerke, die lokale und internationale Künstler zusammenbringen und Sie in die lebendige Kunstszene Ruandas eintauchen lassen. Am Nachmittag brechen Sie zum Akagera-Nationalpark auf, wo Sie in der Lodge mit einem Abendessen erwartet werden.

Tag 3: Am Morgen genießen Sie eine eineinhalbstündige geführte Bootsfahrt am Ihema-See. Der See beeindruckt mit seiner weitläufigen Wasserlandschaft, die Heimat für eine vielfältige Vogelwelt ist, darunter Arten wie Pelikane, Störche, Reiher, Kormorane und der bedrohte Papyrus-Gonolek. Danach unternehmen Sie eine Pirschfahrt in der eindrucksvolle Kulisse des Nationalparks. Mit Glück sehen Sie Elefanten, Giraffen und Nashörner.

Der Akagera-Nationalpark ist Heimat von Zebras, Flusspferden, Krokodilen und vielen anderen Tieren. Shutterstock

Tag 4: Sie haben die Möglichkeit, noch eine kurze Pirschfahrt zu unternehmen und den Erzählungen eines sachkundigen Guides zu lauschen. Am Vormittag verlassen Sie das Parkgelände und fahren zurück nach Kigali. Der Abend steht zur freien Verfügung.

Tag 5: Nach einer Übernachtung in Kigali machen Sie sich auf den Weg nach Uganda. Sie überqueren die Grenze bei Musanze. Gegen Mittag erreichen Sie die Lodge und können sich bei einem Essen stärken. Anschließend brechen sie zu einem Besuch beim indigenen Volk der Batwa auf. Im Batwa Cultural Village erleben Sie die Lebensweise des Volkes, auch Pygmäen genannt, die noch heute in Baumhäusern leben, so wie vor vielen Jahren.

Dank eines Kulturprogramms kann die Volksgruppe der Batwa weiterhin auf ihrem Land leben. Dreamstime

Tag 6: Ein Highlight der Reise ist das heutige Berggorillatrekking im Bwindi-Wald. Als UNESCO-Weltkulturerbe und nur zu Fuß zugänglich, ist der Bwindi-Wald eines der artenreichsten Ökosysteme Afrikas. Am bekanntesten ist der Nationalpark für seine 340 Berggorillas, etwa die Hälfte der Weltbevölkerung dieser bedrohten Primaten. Die Stunde, die man in ihrer Gesellschaft verbringt, während man die Gruppe spielen, schmollen, sich necken, essen oder dösen sieht, ist ein unvergessliches Erlebnis. Danach kehren Sie zum Camp für ein spätes Mittagessen zurück. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, um sich auszuruhen und die atemberaubende Landschaft oder eine wohlverdiente Massage zu genießen.

Tag 7: Nach einem Frühstück im Camp fahren Sie zurück nach Ruanda. Auf dem Weg zu Ihrem Hotel am Kiwusee erhalten Sie nähere Informationen über den See und das Leben dort. Als einer der großen Seen Afrikas, beeindruckt der Kiwusee nicht nur durch seine Schönheit, er spielt eine wichtige Rolle im Wasserhaushalt der Region und beeinflusst das ökologische Gleichgewicht. Nach dem Check-in steht Ihnen der rest­liche Tag zur freien Verfügung.

Tag 8: Heute erleben Sie den 2700 km² großen See aus der Nähe. Während der dreistündigen Bootsfahrt entdecken Sie die Napoleon-Insel und genießen ein Mittagessen im „Rushel Kivu Resort“. Sie beobachten Fischer, erfreuen sich an der vielfältigen Vogelwelt oder entspannen an einem Sandstrand mit einem erfrischenden Cocktail. In Kibuye angekommen, werden Sie zu Ihrem Hotel im Nyungwe-Nationalpark gebracht.

Auf der Gisakura-Teeplantage haben Sie die Gelegenheit, den Teeherstellungsprozess mitzuverfolgen. iStock/guenterguni

Tag 9: Am frühen Morgen starten Sie die geführte Trekkingtour zur Beobachtung der Schimpansen. Nach dem Mittagessen besichtigen Sie den Nationalpark vom „Canopy Walk“ aus, der in einer Höhe von 60 Metern einen beeindruckenden Ausblick gewährt. Im Anschluss besuchen Sie noch die Gisakura-Teeplantage, wo Sie einen interessanten Einblick in den Teeanbau erhalten.

Tag 10: Sie verlassen Nyungwe sehr früh und ­treten die Rückreise nach Kigali an. Unterwegs besuchen Sie das Ethnographische Museum, welches eine der besten ethnographischen Sammlungen Afrikas besitzt. Danach besuchen Sie den Königspalast und die Kunstgalerie Rwesero in Nyanza. Nach dem Mittagessen im Quiet Haven Hotel Restaurant werden Sie zum Flughafen gebracht.

Tag 11: Ankunft in Wien.

Ihr Reiseleiter Michael Raffling wird Ihnen besondere Einblicke vermitteln. beigestellt

REISETERMIN und PREISE p. P. 12. 06. – 22. 06. 2024

Doppelzimmer 7990 Euro

Einzelzimmer 9490 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge ab/bis Wien via Brüssel nach Kigali

10 Nächte in gehobenen Hotels und Lodges inkl. Frühstück

Vollpension während der Rundreise

Gorilla- und Schimpansen-Trekking-Permit

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Reiseleitung durch Mag. Dr. Michael Raffling ab/bis Wien

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers und Ausflüge im klimatisierten 4x4-Safari-Landcruiser lt. Reiseverlauf

Reiseführer Ruanda und Uganda pro Zimmer

HIGHLIGHTS IHRER REISE Unvergessliches Berggorilla-Trekking im Bwindi-Nationalpark

Spektakuläre Tierbeobachtungen im Akagera-Nationalpark

Schimpansen-Trekking im Nyungwe-Nationalpark

Kulturelle Begegnungen mit der Batwa-Volksgruppe

Entspannung an den Ufern des Kiwusees

Besondere Einblicke und Begegnungen durch Reiseleiter Mag. Dr. Michael Raffling

INFOS und BUCHUNG Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

Veranstalter: COLUMBUS Reisen GmbH & Co KG, Universitätsring 8, 1010 Wien, GISA-Zahl 25378955. Anzahlung 20 % (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzabsicherung: Bankgarantie bei der Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel.: 01/71707-0), Abwickler: AWP P&C S. A., Niederlassung für Österreich, Pottendorferstraße 23–25, 1120 Wien, Tel.: +43 1 52503-0, service@allianz-assistance.at). Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB1992) des Fachverbandes der Reisebüros i. d. g. F. unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter http://www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.