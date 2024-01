Iran bestätigt Tod von Geheimdienstlern bei Luftangriff in Damaskus

Ein vermutlich israelischer Luftangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus droht die Krise im Nahen Osten zu verschärfen. Offenbar sind Irans Geheimdienstchef und Stellvertreter unter den Opfern.

Es dauerte nicht lange, bis die Bestätigung aus dem Iran kam. In Damaskus, konkret in der Nachbarschaft Mazzeh nahe eines Militärflughafens, sind mehrere hochrangige Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Demnach waren die Offiziere Mitglieder des Geheimdienstes der einflussreichen Organisation, einer der Getöteten soll deren Spionageabteilung in Syrien geleitet haben. Auch sei zumindest ein Mitglied der syrischen Streitkräfte ums Leben gekommen, berichteten regimenahe Medien im Iran – und sie machten Israel für den Anschlag verantwortlich. Das mehrstöckige Gebäude, in dem das Treffen in Damaskus abgehalten wurde, sei komplett zerstört.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien. Dass Land will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in der Region ausweiten. Der Iran und somit auch die Revolutionsgarden gehören zu den wichtigsten Verbündeten des syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Zu den aktuellen Vorwürfen äußerte sich Israel bisher nicht.

Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs infolge des Massakers der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober ist die Lage in der Region äußerst angespannt. Vor wenigen Tagen feuerten Irans Revolutionswächter als Vergeltung für Anschläge und die Tötung eines Generals in Syrien erstmals auch Raketen vom eigenen Staatsgebiet auf den Irak, Syrien und Pakistan.

Iran: „Blut nicht vergeudet“

Ende Dezember war bereits ein ranghohes Mitglied der Revolutionswächter bei Damaskus getötet worden. Der Druck auf Teheran dürfte mit dem neuerlichen Angriff steigen, militärisch darauf zu reagieren. Das Außenministerium in Teheran verurteilte den Luftschlag auch postwendend scharf. Die Islamische Republik behalte sich neben diplomatischem Protest das Recht vor, auf den „Terrorismus“ des „zionistischen Regimes“ zu gegebener Zeit zu reagieren, sagte Ministeriumssprecher Nasser Kanaani laut einer Mitteilung am Samstag. „Zweifellos wird das Blut dieser hochrangigen Märtyrer nicht vergeudet sein.“ Das Außenministerium verurteilte den Angriff als eine Verletzung der syrischen Souveränität. Die IRGC selbst hatten allerdings vor wenigen Tagen als Reaktion auf die Tötung eines Generals und Terroranschläge im Land Ziele im Irak, in Syrien und Pakistan attackiert. (red.)