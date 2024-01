Die letzte Fabrik ihrer Art

Mitten in Wien-Neubau werden in der Posamentenfabrik M. Maurer seit 160 Jahren Borten, Bänder, Quasten und noch viel mehr gefertigt. Ein Besuch in einer neuen, alten Welt.

Es katapultiert einen ein paar Jahrzehnte zurück, wenn man die Stiegen zum Büro von Albert Maurer hinaufsteigt: Es riecht ein bisschen nach Maschinenöl, nach Stoff und altem Gemäuer, der Verkaufsraum ist deckenhoch voller Laden, Kommoden und Schuber, in die seit Urzeiten Borten und Bänder geschlichtet werden, und eine Kundin fachsimpelt mit der Dame hinter der Budel über die Länge der Perlschnur, die sie für ihre Trachtenhutproduktion braucht.