Caesar Salad: Der Welthit aus Braunau

Er zählt zu den ikonischen Gerichten der italoamerikanischen Küche: der Caesar Salad. Auf der Suche nach den Wurzeln landet man freilich ganz woanders: im Innviertel.

Fromme Seelen muss diese Stadt ans Fegefeuer erinnern: Die infernalische Melange aus chinesischem Nippes auf Gehsteigen und gepantschtem Viagra in den Auslagen der Billigapotheken. Davor jauchzende US-Touristen auf Eseln, die mit schwarzen Streifen zum Zebra angemalt wurden, verfolgt von den Blicken schwer bewaffneter Nationalgardisten auf Toyota-Pick-ups. Über allem der schrille Lärm einer kollabierenden Millionensiedlung an der wohl härtesten Wohlstandsgrenze der Welt: Tijuana.

Der Auserwählte, dem sich die Tür zum Caesar‘s Restaurant an der legendären Avenida de la Revolución öffnet, landet aber mit zwei Schritten in einer ganz anderen, heileren Welt. Hier sind Benimm und Geld zu Hause, hängen historische Schwarz-Weiß-Fotografien über dunkel getäfeltem Mahagoni. Die Einrichtung ist bistro-klassisch, es duftet nach europäischem Wohlstand. Das hat natürlich Methode. Im Vorzeigerestaurant von Tijuana soll Küchengeschichte geschrieben worden sein: Hier verortet man die Erfindung des Caesar Salad, dem Klassiker der italoamerikanischen Küche, von der internationalen Chefkochvereinigung „Society for Epicures“ einst zum amerikanischsten aller Rezepte auserkoren.