Es ist einiges, was die Börsen derzeit bewegt. In Europa sanken diese Woche die Kurse, in den USA wurden neue Allzeithochs erreicht. Und diese vier Aktien werden von Experten als besonders attraktiv angepriesen.

Man kann diejenigen verstehen, die sich schon lieber mehr Schweigephasen seitens der Zentralbanker wünschen. Denn was an Wortspenden der Zentralbank-Mitglieder in der abgelaufenen Woche vor allem in Davos in den Äther posaunt wurde, war in der Fülle und Buntheit gewöhnungsbedürftig. Und einmal mehr hat sich gezeigt, wie sehr die Märkte nach eindeutigen Signalen seitens der Währungspolitiker lechzen.

Mehr lesen Bei dieser Biotechaktie könnte sich der Kurs laut Experten verdreifachen

Am Ende freilich bekam der Kapitalmarkt dann doch relativ unerwartet einen relativ klaren Hinweis von der Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, höchstselbst. Sie ließ eine Woche vor der EZB-Sitzung kommenden Donnerstag mit der Aussage aufhorchen, dass eine erste EZB-Zinssenkung im Sommer „wahrscheinlich“ sei. Natürlich je nach Datenlage.

Ökonomen rechnen mit vier Senkungen

Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Ökonomen zufolge rechnen diese nun mit vier Viertelpunktsenkungen heuer und drei weiteren im Jahr 2025. Die Märkte selbst wollen sich damit nicht bescheiden und hoffen nun für heuer auf fünf oder sechs Viertelpunktsenkungen, deren erste nach mehrheitlicher Einschätzung doch schon im April beginnen könnte.

Was uns das alles sagt: Wie schon im Vorjahr bleibt die Währungspolitik der Tonangeber an den Märkten. Und diese müssen sich von ihren überzogenen Erwartungen an die EZB und die US-Notenbank Fed wohl auch sukzessive verabschieden – auch die Fed signalisierte nämlich zuletzt, dass es bis zu einer Zinswende doch länger dauern könne.

Wall Street markiert Allzeithochs

Es gibt freilich auch ein Leben jenseits der Notenbanken. Und das spielt sich aktuell nicht in Europa ab, wo die Indizes nach der zweimonatigen Rallye zum Jahresende nun einmal korrigieren. Es spielt sich in den USA ab, wo an der Wall Street soeben neue Allzeithochs markiert wurden. Dies verdankt sich der Nachfrage nach Technologiewerten, nachdem der taiwanische Chipriese TSMC am Donnerstag eine optimistische Prognose hinsichtlich der anhaltenden Nachfrage nach Chips für die Künstliche Intelligenz (KI) abgegeben hatte. Die Branche reagierte euphorisch. Anleger hoffen auf einen starken Wachstumsschub für die Branche seitens der KI.

Und wo kann man als Anleger jetzt zukaufen?