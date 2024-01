Die Vermessung der Sportwelt

Strava, nach eigenen Angaben weltgrößte Sport-Tracking-Plattform der Welt, hat Statistiken über 2023 veröffentlicht. Laufen ist demnach die stärkste Disziplin, Gravelbiken wächst am schnellsten.

Zugegeben: Es gibt da eine kleine Unschärfe. Eigentlich ja mehrere. Aber auf den ersten Blick fällt es kaum jemandem auf, dass da etwas fehlt. Und mit ein wenig gutem Willen kann man den Betreibern von Strava, der nach eigenen Angaben größten Fitness- und Sport-Tracking-Plattform der Welt, sogar nachsehen, dass sie in ihrer Jahresstatistik ein paar zentrale Zahlen aussparen. Obwohl es nicht unspannend wäre, zu wissen, wie viele Aktivitäten 2023 insgesamt auf Strava hochgeladen wurden – und wie die sich auf- und verteilen. In absoluten Zahlen ebenso wie in Relation zueinander.

Aber derlei fällt wohl unter Betriebsgeheimnis – und wird (erfahrungsgemäß) auch auf Nachfrage nicht nachgereicht. Weil die Fitness-Datensammler genau wissen, dass das laufende, schwimmende, radfahrende, rudernde, wandernde oder sonst wie aktive Publikum auch ohne diese Zahlen alle Jahre wieder mit staunenden Augen auf das schaut, was da in globalen Fit-Statistiken dann über das weltweite (tatsächlich wohl eher: westliche) Sportverhalten verraten wird. Nicht nur das der Strava-Community: Die Tracking-App hat weltweit mehr als 120 Millionen Userinnen und User. Getrackt und ausgewertet kann de facto jede Form der Bewegung werden: Das Sample dürfte also durchaus repräsentativ sein. Zumindest für die Welt der Nicht-Couchpotatoes.