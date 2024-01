Elmayers Ball: Kränzchen zum Ausklang im Fasching

Elmayers Ball in der Hofburg ist ein Fest für tanzbegeisterte Früh-schlafen-Geher.

Seit rund 100 Jahren findet es statt, immer am Faschingsdiensttag. Um Punkt zwölf ist Schluss, dann beginnt die Fastenzeit. So will es die Tradition. Und Tradition ist ein Synonym für das Elmayer-Kränzchen. Das klingt nach einer Veranstaltung für ältere Semester – und genau das ist es nicht.

Besonders junge Elmayer-Tanzschüler und -schülerinnen besuchen den Ball. Elmayer bietet auch Kurse für Ältere an, aber in erster Linie strömen Gymnasiasten und Gymnasiastinnen in die Tanzschule, die auf dem Maturaball nicht nur von einem Bein auf das andere steigen, sondern in den Standardtänzen brillieren wollen. So sieht man junge Menschen unterschiedlichen Niveaus bei Cha-Cha-Cha und Tango. Die, die es gerade lernen, und die, die schon so weit fortgeschritten sind, dass sie im Linkswalzer des Einzugs perfekt einkreuzen, ohne den Nachbarn zu rempeln. Und schließlich gibt es als Showeinlage jedes Jahr Tanzgruppen, die bei Turnieren dabei sind und zu lateinamerikanischen Rhythmen ihre fast akrobatischen, synchronen Choreografien präsentieren, während die Ballgäste neidisch zuschauen. Ja, so würde man es auch gern können.

Die, die nicht sicher sind, wie die Schrittfolge etwa beim Foxtrott geht, können in einem kleineren Saal mit einem Tutor üben. Dann nach Hause. Am Mittwoch ist Schule.