Wienerinnen holen Olympia-Bronze im Skispringen

Bei den Olympischen Jugendspielen im südkoreanischen Gangwon sprangen die beiden Stadtadlerinnen Meghann Wadsak (16) und Sara Pokorny (15) aus Wien mit Lukas Haagen vom ESV Mürzzuschlag und Niki Humml vom Kitzbüheler Skiclub aufs Podest.

Historischer Erfolg für die Wiener Stadtadler: Erstmals holen zwei Wienerinnen eine olympische Bronzemedaille im Skispringen. Bei den Olympischen Jugendspielen im südkoreanischen Gangwon springen die beiden Stadtadlerinnen Meghann Wadsak (16) aus der Inneren Stadt und Sara Pokorny (15) aus Meidling aufs Podest. Im Mixed-Team gemeinsam mit Lukas Haagen vom ESV Mürzzuschlag und Niki Humml vom Kitzbüheler Skiclub jubelt das Youth Olympic Team Austria über die Medaille im Skispringen.

Sara Pokorny bei einem ihrer Sprünge zur Bronze-Medaille. ÖOC/Michael Meindl

„Ich bin mega erleichtert“, meint Meghann Wadsak. „Wir haben unsere Sache sehr gut gemacht, aber mein Nevenkostüm war sehr angespannt. Für mich ist es die letzten Wochen nicht so gut gelaufen, daher freue ich mich umso mehr, dass ich hier mein Vertrauen in meine Sprünge wieder gefunden habe. Bei der Siegerehrung war mein Kopf leer, ich kann das momentan noch nicht verarbeiten. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das schönste Gefühl, das man sich nur vorstellen kann.“ Mit 89,5 und 88,0 Metern steuert Meghann wichtige Weiten zum Teamerfolg bei – genauso wie Sara Pokorny, die 15-jährige Stadtadlerin aus Wien-Meidling. Ihr gelingen im Alpensia Ski Jumping Centre von Gangwon Weiten von 90,5 und 85,5 Metern.

Meghann Wadsak bei einem ihrer Sprünge zur Bronze-Medaille. ÖOC/Michael Meindl

„Ich war richtig nervös und wusste zuerst nicht, was ich tun soll“, sagt sie. „Dann habe ich vor dem Bewerb angefangen einen Schneemann zu bauen, das hat mich abgelenkt. Der hat seine Sache sehr gut gemacht und uns die Daumen gedrückt – es hat sich gelohnt. Die Medaille hat einen sehr großen Stellenwert für mich und erfüllt mich mit großem Stolz. Ich bin überglücklich, auch wenn ich mit meinen Sprüngen nicht restlos zufrieden bin. Aber der letzte Eindruck bleibt und wird mir in den nächsten intensiven Wochen helfen.“

Hinter Slowenien und Norwegen

Starke Weiten im österreichischen Mixed-Team hat auch Niki Humml (16) vom Kitzbüheler Skiclub gezeigt. Nach seiner Silbermedaille im Einzel am Vortag springt er 105,0 und 107,5 Meter. Lukas Haagen (17) vom ESV Mürzzuschlag gelingen als Schlussspringer noch 98,0 und 98,5 Meter. Damit war der Podestplatz für Österreich hinter Slowenien auf Platz 1 und Norwegen auf Platz 2 sicher.

Meghann Wadsak (rechts) und Sara Pokorny. ÖOC/Michael Meindl

„Wahnsinn! Das ist ein Mega-Erfolg für unsere beiden Ladies – und die zwei Burschen. Viele von unseren 200 Stadtadlern haben in der Nacht vor dem Livestream daheim mitgefiebert, bevor wir jetzt wieder unterwegs sind und hunderte Kinder im Happelstadion beim Schnuppertraining auf eine Minischanze abheben lassen. Wir freuen uns alle riesig mit Meghann und Sara – und natürlich auch mit Niki und Luki“, sagt Vereinsvorsitzender Florian Danner. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass Wienerinnen im Skispringen olympische Skisprung-Medaillen in die Bundeshauptstadt holen. Bisher ist das nur zwei Burschen aus Wien gelungen. Louis Obersteiner, der mittlerweile 19-jährige Stadtadler im Ski Austria-Kader aus der Donaustadt, hat vor zwei Jahren im finnischen Lahti Oympia-Gold im Team geholt, Mario Mendel, der mittlerweile 27-jährige Stadtadler aus Mariahilf, war mit Bronze vor elf Jahren im rumänischen Brasov der erste Stadtadler mit einer Olympiamedaille.

Keine eigene Schanze in Wien

Dass der Skisprung-Nachwuchs ausgerechnet im Osten Österreichs so erfolgreich ist, ist auch deswegen außergewöhnlich, weil Wien nach wie vor keine eigene Trainingsschanze im Umkreis von 100 Kilometern hat. Seit Jahren kämpfen die Stadtadler für eine Ganzjahresmattenschanze für Kinder, um das riesige Interesse zu stillen.

Allein an den letzten beiden Wochen waren mehr als 400 Kinder beim Schnuppertraining der Stadtadler auf einer aufgebauten Minischanze im Ernst Happel-Stadion. Für das reguläre Training fahren die Trainerinnen und Trainer jedes Wochenende mit den Mädchen und Burschen zu den nächstgelegenen Kinderschanzen in der Steiermark oder Oberösterreich. Der Verein ist mit mehr als 200 Mitgliedern einer der größten Skisprungclubs Österreichs. (red.)