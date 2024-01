Ein möglicher Weg zu mehr Wohnungen

Wie der Wohnbau gerade auch in Österreich dabei helfen könnte, die aktuelle Rezession zu überwinden.

Vom Nachbarn lernen kann helfen. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich herrscht Wohnungsknappheit, und die Konjunktur ist flau. Was liegt näher, als einen Blick über den Zaun zu werfen, um die Probleme möglichst effektiv angehen zu können. Der lahmende Wohnungsbau spielt dabei eine Schlüsselrolle. Dessen Steigerung belebt die Konjunktur, senkt über ein verstärktes Angebot die Preise und mildert so ein gravierendes soziales Problem. Österreich korrigiert mit seinem geförderten gemeinnützigen Wohnbau die Preisexzesse des privaten Marktes spürbar effektiver als Deutschland. Insbesondere das Wiener Modell, zwei Drittel aller Wohnungen gehören der Gemeinde, bzw. gemeinnützigen Unternehmen, wird derzeit international als vorbildlich angesehen. Wien stellt zudem über einen Bodenfonds der Stadt und durch die Verpflichtung, bei Umwidmungen von Grundstücken einen Teil günstig für den sozialen Wohnbau zu widmen, ausreichend Grundstücke zur Verfügung, sodass die Bodenpreise für den sozialen Wohnbau sich vergleichsweise moderat entwickeln.

Das österreichische Förderungssystem für sozialen Wohnbau hat sich bewährt. Es dämpfte Boom/Bust-Zyklen bei den Wohnungspreisen und Immobilienblasen, wie sie etwa in den USA und Großbritannien und anderen Ländern mit gravierenden negativen wirtschaftlichen Folgen zu verzeichnen waren. Dieses Förderungssystem hat darüber hinaus zu einer sozialen Durchmischung geführt und damit eine Ghettobildung, wie es sie in anderen Ländern gibt, weitestgehend verhindert. Die Mieten für Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen sind gegenüber dem privaten Wohnungsmarkt wesentlich niedriger (bis zu 20 Prozent) und drücken damit das gesamte Mietpreisniveau. Dieses Vorgehen ist eine wirksame Sozialpolitik, da für ärmere Schichten die Wohnungskosten bis zu 50 Prozent des Einkommens betragen. Ein weiterer positiver Effekt der günstigen Mietpreise ist, dass dadurch der Konsum unterstützt und die Binnenkonjunktur gefördert wird.

Das Wohnbauförderungssystem ist jedoch gefährdet: Viele Bundesländer, mit der löblichen Ausnahme Wien, haben die Zweckbindung für die Wohnbauförderung aufgegeben und drohen damit die Fehler Deutschlands zu wiederholen. Der geförderte Wohnungsbau hat in den vergangenen Jahren mit der steigenden Nachfrage nicht mehr mitgehalten, was zu höheren Immobilienpreisen und Mieten führte. Zusätzlich verteuern die geldpolitisch erhöhten Zinsen die Finanzierung.

Mit einer Wohnbauoffensive könnten in Deutschland und in Österreich die Rezession in der Bauwirtschaft überwunden, die Baukonjunktur belebt, durch zusätzliches Angebot die Wohnkosten gesenkt und, da Neubauten energieeffizienter sind, zusätzlich noch dem Klima geholfen werden. Da neue Wohnungen auch eingerichtet werden, würde auch die Industrie profitieren.

Wegen der beschränkenden Defizitregeln sollte die Finanzierung nicht durch traditionelle Schuldenaufnahme erfolgen, sondern über Staatsgarantien.

Seit den 1990er-Jahren gibt es in Österreich das „Asfinag-Modell“, eine günstige Infrastrukturfinanzierung für den Straßenbau. Dieses konnte durch die günstige Finanzierung durch Staatsgarantien massive Straßenbauinvestitionen vorfinanzieren und dadurch die Konjunktur ankurbeln. Die deutsche Regierungskommission zum Infrastrukturausbau (Fratzscher-Kommission) qualifizierte es als dem deutschen Public-Private-Partnership-Modell weit überlegen. In der Folge wurde mit der deutschen Autobahn GmbH das Asfinag-Modell teilweise umgesetzt.

Es sollte daher eine Förderschiene für den sozialen Wohnbau analog dem Asfinag-Modell bzw. dem Autobahnmodell geschaffen werden. Dazu sollte der Bund einen Garantierahmen über zehn Milliarden Euro in Österreich und 50 Milliarden Euro in Deutschland für den sozialen Wohnungsbau beschließen. Gemeinnützige oder kommunale Wohnbaugesellschaften können die Finanzierung bei der jeweiligen Bundesfinanzierungsagentur, welche sie zu Selbstkosten weitergibt, abrufen.

Da die Finanzierungskosten des Staates relativ niedrig sind, senkt dies per se die Kosten. In außergewöhnlichen Situationen, so wie jetzt – Rezession und trotzdem hohe Zinsen – sollte der Staat die Zinsen für die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus auf z. B. ein Prozent heruntersubventionieren. Hierfür müssten Mittel aus dem Budget zur Verfügung gestellt werden. In Deutschland könnte die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dies übernehmen.

In Österreich treibt die expansive Fiskalpolitik die Inflation, die derzeit höchste in Westeuropa, aber auch das Budgetdefizit in die Höhe. Für die Bauwirtschaft besonders problematisch ist, dass dadurch auch die Zinsen exorbitant ansteigen, was die Finanzierungskosten erhöht und auf diese Weise die Wohnversorgung für breite Teile der Gesellschaft vielfach verunmöglicht.

Das Zinsdifferential zu Deutschland bei den zehnjährigen Staatsanleihen erreicht Höchststände von beinahe 0,6 Prozent. Die Zinsen für österreichische Staatsanleihen liegen jetzt aktuell näher bei Portugal als bei den Niederlanden. Österreich verabschiedet sich gerade aus dem Hartwährungsblock.

Budget würde profitieren

Die Kosten wären wesentlich niedriger als die Einnahmen des Staates aus dieser Wirtschaftsbelebung. Die Multiplikator-Wirkung von Wohnungsbauinvestitionen ist mit über eins besonders in konjunkturellen Schwächephasen relativ hoch, während der finanzielle Einsatz des Staates in Form von Garantien und eventuellen Zinssubventionen relativ niedrig ist. Gleichzeitig werden beide Volkswirtschaften spürbar von diesen Ausgaben profitieren.

Dies dargestellt am Beispiel Österreich, wo die budgetäre Lage ja wesentlich schlechter ist als in Deutschland. Investitionen in den Wohnbau von einer Milliarde Euro würden Budgetkosten von etwa 20 Mio./Jahr in Österreich verursachen. Vorsichtig berechnet – einem Multiplikator von eins und einer Staatsquote von 40 Prozent – würden diese Investitionen in den Wohnbau von einer Milliarde Euro zu zusätzlichen Staatseinnahmen von 400 Mio. Euro führen, womit das Budget schon relativ kurzfristig gewinnen würde.

Die Konjunktur würde gestärkt, die Wohnkosten fallen, und der Hausbestand wird durch modernere Bauten emissionsärmer. Genau das, was derzeit gebraucht wird. Der Blick über den Zaun lohnt.

Die beiden Volkswirtschaften würde über stärkeres Wachstum, niedrigere Arbeitslosigkeit, niedrigere Wohnkosten, weniger Energieverbrauch und geringere CO 2- Emissionen langfristig stärker profitieren. Der Rezession in der Bauwirtschaft und Industrie könnte damit gegengesteuert werden.

Die Politik ist gefordert, hier schon aus konjunkturellen und sozialen Gründen aktiv zu werden. Es braucht eine Wohnbauoffensive, die durch den Einsatz von zusätzlichen Wohnbauförderungsmitteln für den Neubau finanziert werden soll, um die Versorgung der Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum sicherzustellen.

Die Autoren: Franz Nauschnigg, war Abteilungsleiter der Internationalen Abteilung in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Er war in die Schaffung der Asfinag involviert. Mitglied des Boards der European Task Force on Carbon Pricing. Gustav A. Horn, apl .Professor an der Uni Duisburg-Essen. Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Beirats beim SPD-Parteivorstand, Vorsitzender der Keynes Gesellschaft, ehem. Direktor des IMK.