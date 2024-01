Jazz-Doyenne Norma Winstone streichelt mit dem Messer

Die 82-jährige britische Avantgardejazzerin ließ im Wiener Porgy ihren schroffen Charme spielen.

Die Musikbranche ist ein Soziotop. In ihm wird viel gelitten, aber es gibt auch die Möglichkeit, einen Hauptgewinn zu machen, ohne bewusst an einer Verlosung teilgenommen zu haben. So etwas ist der heute 82-jährigen britischen Jazzsängerin Norma Winstone passiert.

Ein gewisser Drake meldete sich bei ihr, um ein Sample zu klären. „The Tunnel“, das vom berühmten kanadischen Rapper ersehnte Stück, stammt vom Debütalbum des Trios Azimut von 1977, mit Winston als Sängerin. Die signifikanten Zeilen „Travelling forever in the dark, darkness into blackness“ singt Winstone jetzt auch auf „IDGAF“, einem der populärsten Hiphop-Tracks des vergangenen Jahres, der 28 Millionen Aufrufe auf YouTube lukrierte. Winstone war überrascht. Da wird jetzt auch die Kassa bei der in Armut aufgewachsenen Künstlerin spät, aber noch rechtzeitig klingeln.