Macrons neue Ministerin löst einen Schulstreit aus

Seit Jahrzehnten tobt ein Glaubenskrieg um die Schulen. Amélie Oudéa-Castéra hat nun eine neue Kontroverse entfacht.

In der neuen Regierung Emmanuel Macrons stach neben der Kulturministerin Rachida Dati ein anderer Name einer bisherigen Ministerin hervor, die zuvor weithin unbekannt war: Amélie Oudéa-Castéra war in der früheren Regierung bereits Sport- und Jugendministerin und damit maßgeblich an der Vorbereitung der Olympischen Sommerspiele beteiligt.

Dass sie nun zusätzlich auch die Verantwortung für das ganze Bildungs- und Erziehungswesen übernehmen soll, wundert manche, die wissen, welche gigantische Aufgabe das ist. Beim Lehrpersonal kam diese Nominierung schlecht an: Ist das nicht ein Zeichen der Geringschätzung, wenn eine Ministerin sich quasi im Nebenjob um das staatliche Schulsystem kümmern soll?

Die Ausrede wurde zur Lüge