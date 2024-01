Österreichs erstes Olympiagold in Gangwon

Maja Waroschitz, 16, fuhr in der Alpinen-Kombination zum Triumph.

Maja Waroschitz ist bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Gangwon in der Alpinen Kombination aus Super-G und Slalom die Schnellste und holt das erste Gold für das Youth Olympic Team in Südkorea. „Sensationell! Richtig cool! Ich bin unendlich stolz, dass mir das heute für mich, für das Team und für Österreich gelungen ist!“ Die Tirolerin, 16, raste im Super G mit Startnummer 49 auf Platz drei. „Danke an die Pistencrew, die haben echt einen super Job gemacht, dass das mit der hohen Nummer überhaupt noch möglich war“, freut sie sich.

Im Slalom ging sie dann als drittletzte Läuferin der Top-30 an den Start. „Es war ein Kampf, weil die Piste schon etwas weich war, aber der Kampf hat sich definitiv gelohnt“, grinste die 16-Jährige mit der Goldmedaille um den Hals. „Es war ein sensationeller Tag und ein richtig cooles Rennen. Hier sind so viele starke Athletinnen da, deshalb freut es mich umso mehr, dass es heute so funktioniert hat.“ Die zweitplatzierte Italienerin Giorgia Collomb hatte 0,40 Sekunden Rückstand, Romy Ertl aus Deutschland fehlten 0,86 Sekunden auf die Schwazerin. Eva Schachner, nach dem Super-G noch auf Rang zwei, und Lana Hillbrand schieden im Slalom aus.

Das Youth Olympic Team Austria hält damit bereits bei neun Medaillen in Gangwon.