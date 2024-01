Die drei Tiere sind wohl aus einem Stall in Tamsweg entlaufen. Eine 31-Jährige erfasste sie mit ihrem Auto, wobei sie schwer verletzt wurden.

Auf der Umfahrungsstraße von Tamsweg im Salzburger Lungau ist am Montag kurz vor 6.00 Uhr eine Pkw-Lenkerin mit drei frei laufenden Pferden zusammengestoßen. Die Tiere wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass ein Tierarzt sie noch an der Unfallstelle einschläfern musste.

Auch die Frau zog sich Verletzungen zu. Sie konnte sich aber selbstständig in das Krankenhaus begeben. Laut Polizei dürften die Pferde aus einem Stall in Tamsweg entlaufen sein. (APA)