Spaniens Polizei nimmt 17-Jährigen wegen Terrorverdachts fest

Spanischen Medien zufolge ist ein junger Mann nach Hinweisen auf einen geplanten jihadistischen Anschlag von den spanischen Behörden festgenommen worden.

Die spanische Polizei hat Medienberichten zufolge einen 17-Jährigen wegen Terrorverdachts festgenommen. Der Syrer habe einen islamistischen Anschlag geplant, berichtete die Zeitung „ABC“ unter Berufung auf Polizeikreise. Auch der Radiosender Cadena Ser berichtete über die Festnahme eines jungen Mannes und Hinweise auf einen jihadistischen Anschlag.

Gegen wen sich der Anschlag richten sollte und für wann er geplant gewesen sei, wurde zunächst nicht bekannt. Die Polizei wollte am Montag auf Anfrage lediglich bestätigen, dass eine Person am Vorabend in dem Ort festgenommen wurde. „ABC“ berichtete unter Berufung auf Nachbarn, die Mutter des Festgenommenen habe die Polizei alarmiert, nachdem sie in ihrer Wohnung Sprengstoff gefunden habe. Montellano ist eine Kleinstadt in Andalusien mit rund 7.000 Einwohnern. (APA/dpa)