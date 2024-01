Wie unerträglich muss die Erkenntnis sein, mit einer vertrauten Person doch nicht so vertraut gewesen zu sein?

Es gibt da diese Szene in dem Film „My Mother’s Wound“ (2016). Mariya erfährt, dass ihr Lebensgefährte im Bosnienkrieg ein unfassbares Verbrechen begangen hat – etwas, was mit nichts zu entschuldigen ist. Kaum zu glauben, denn mittlerweile ist er ein geachtetes Mitglied der Gemeinde, zeichnet als Feuerwehrmann immer wieder für Heldentaten verantwortlich. Als seine Gräueltat ans Licht kommt, stellt Mariya alles infrage. Das Wissen, mit so einem Menschen das Bett und ihre intimsten Gefühle geteilt zu haben, macht sie fertig. Entsprechend dramatisch fällt ihre Reaktion aus.

Nun ist dieses Beispiel natürlich ein Extremfall. Das Prinzip spielt sich aber jeden Tag auf der ganzen Welt ab. Für diese Gewissheit genügt ein Blick auf Meldungen über festgenommene oder verurteilte Personen, von denen viele bis dahin in festen Beziehungen lebten. Wie muss es all den Menschen ergehen, die irgendwann erfahren, lange Zeit mit jemandem zusammen gewesen zu haben, der ein dunkles Geheimnis hat? Dessen Leben aus Tarnen und Täuschen besteht, aus Lügen und Verstecken, aus Ausreden und Vorwänden. Wer würde sich in so einer Situation nicht quälende Fragen stellen wie: „Hätte ich früher verräterische Zeichen erkennen und richtig deuten müssen?“, „Habe ich sie vielleicht erkannt, aber verdrängt?“, „Was sagt es über mich aus, so lang an der Seite dieses Menschen gelebt zu haben?“, „Wie soll es nun mit mir weitergehen – im Leben danach?“

Fragen, auf die es selbstverständlich keine allgemeingültigen Antworten gibt. Phrasen wie „Wir sehen, was wir sehen wollen“ oder „Wir glauben, was wir hoffen“ sind … na ja, Phrasen eben – zynisch und in so einer Situation unbrauchbar. Wahrscheinlich muss nach so einer Enttäuschung jeder seinen eigenen Weg finden, um mit den Geschehnissen klarzukommen.

Was wohl in jedem Fall zutrifft: Die Hauptleidtragenden von schweren Verbrechen sind immer die unmittelbaren Opfer und deren Angehörige – daran besteht kein Zweifel. Aber auch nicht daran, dass sie nicht die einzigen sind, die unter diesen Verbrechen leiden. Eine Seite, die häufig übersehen wird.

