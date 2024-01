Buchbinden will neu erlernt werden

Neben handwerklichem Können werden Buchbindern heute technisches Verständnis und computergrafisches Können abverlangt. Dies spiegelt sich im neuen Berufsbild wider.

Ein Buchbinder, der mit liebevoller Hingabe alte Bücher restauriert und verlorene Seiten wieder in ihre ursprüngliche Form integriert. Das mutet wie eine kleine Zeitreise an und ist tat­sächlich ein Handwerk, das Tradition und Kunstfertigkeit vereint. Schließlich müssen sich Buchbinder im Bedarfsfall auch darauf verstehen, Bücher ornamentreich zu verzieren. Doch in einer Zeit, die von Digitalisierung, automatisierten Arbeitsprozessen und Billigangeboten geprägt ist, erleben das Handwerk und der Lehrberuf des Buchbinders eine transformative Phase. Im Juli 2020 wurde der klassische Lehrberuf des Buchbinders von der dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Buchbindetechniker und Postpresstechnologen abgelöst, mit den Schwerpunkten Buchbinder, Buchfertigungstechnik und Postpresstechnologie. Eine Entwicklung, die die Branche in Richtung Industrie lenkt, wie Veronika Jesch, Lehrende an der Landesberufsschule St. Pölten, erläutert. „Personen arbeiten hier an schnell laufenden Maschinen, aus denen Papiere in verschiedenen Formaten herauskommen, mit denen weitergearbeitet werden kann.“ Einzelne Lagen würden so zusammengetragen und zu Broschüren und klebegebundenen Büchern verarbeitet – darunter Glückwunschkarten, Prospekte, Landkarten und Stadtpläne.

Computerkenntnisse gefragt

Silvia Strandl ist Berufsschullehrerin an der Landesberufsschule Oberösterreich, an der die Ausbildung zum Buchbinder und Postpresstechnologen angeboten wird. Ihr zufolge müssen Auszubildende einige Fähigkeiten mitbringen: „Fingerfertigkeit ist ebenso wichtig wie logisches, analytisches und räumliches Denken.“ Gepaart mit einem „Gefühl für Farben und Formen“, mathematisch-rechnerischen Fähigkeiten sowie technischem Verständnis und Computerkenntnissen. Letztere seien insbesondere im Hinblick auf die laufende Weiterentwicklung von Maschinen und Geräten von zunehmender Bedeutung, meint Strandl: „Durch den technischen Fortschritt sind viele Arbeitsschritte optimiert und vereinfacht worden.“ Bei Reparaturarbeiten und Restaurierungen seien hochaufgelöste Reproduktionen und Scans von Vorteil. Auch in der Buchgestaltung hält die Digitalisierung Strandl zufolge Einzug: „Beispiele dafür sind bedruckte Einbandstoffe, Transferdruck oder 3-D-Druck.“

Doch technologiegesteuerte Massenproduktion stehe nicht zwingend für gute Qualität, sagt Jesch: „In den Bücherläden gibt es sehr viele klebegebundene Bücher, die schnell und kostengünstig produziert werden.“ Die Haltbarkeit dieser Bücher sei jedoch keineswegs mit jener eines handgebundenen Buchs oder eines Hardcover-Buchs, das mit Faden gebunden wurde, vergleichbar. Auch Bernd Haider, ehemaliger Lehrer der Landesberufsschule Tirol, findet: Wer zu einem Billigangebot aus dem Internet greift, spart an der Qualität, denn: „Was ein Buchbinder macht, soll ewig halten.“ In dem Qualitätsbewusstsein des Handbuchbinders sieht Haider auch den Fortbestand des Berufsstandes begründet. Für die Gegenwart malt er ein weniger rosiges Bild: „An der Landesberufsschule Tirol werden keine Buchbinder mehr ausgebildet. Das liegt daran, dass es kaum mehr Ausbildungsplätze im Bundesland gibt – Interesse am Beruf wäre bei den jungen Menschen schon vorhanden.“

Veränderte Nachfrage

Dies bestätigt auch Berit Baumann, die in Salzburg eine Buchbinderei betreibt: „Ich bekomme sehr viele Anfragen bezüglich Praktika und Lehre, häufig von Menschen, die bereits studiert haben oder – wie meine Auszubildende Clarissa Eisl – sehr bibliophil sind.“ Eisl ist bereits im zweiten Lehrjahr bei Baumann beschäftigt: „Ich habe immer schon viel gelesen und finde es einfach schön, mit meinen Händen zu arbeiten, mit den Materialien umzugehen. Am Ende kommt etwas Schönes dabei heraus“, erklärt sie ihre Motivation, sich diesem Handwerk zu widmen.

Baumann bemerkt in ihrer täglichen Arbeit durchaus Veränderungen. So seien Abschlussarbeiten früher ein großer Bestandteil des Arbeitsvolumens gewesen. „Seit Corona dürfen diese Arbeiten jedoch auch digital abgegeben werden, was zu einem starken Rückgang dieser Aufträge führt“, sagt sie und fügt hinzu: „Buchreparaturen haben in letzter Zeit jedoch stark zugenommen.“ Dies würde nicht nur alte vergriffene Bücher betreffen, sondern auch neue Taschenbücher. „Da übersteigt der persönliche den materiellen Wert. Die Leute verknüpfen Erinnerungen mit dem Buch, die sie im Analogen bewahren wollen.“ Auch Strandl ist sich sicher: „Das gedruckte Werk wird immer Vorrang gegenüber einer digitalen Version haben, denn Bücher haben schon viele Generationen überlebt, was sich von Datenträgern nicht behaupten lässt.“