Lasst die Alten weiterarbeiten!

Bis 2029 erreicht die Hälfte aller Kassenärzte das Pensionsalter. Es müssten jährlich 434 neue ÄrztInnen nachrücken.

Gesundheitsminister Rauch überraschte mich und vermutlich auch viele andere mit der Aussage, bei den Kassenverträgen an der Altersgrenze von 70 Jahren für Ärztinnen und Ärzte festhalten zu wollen. Sie wurde 2009 im § 342 4. Sozialrechts-Änderungsgesetz fest­gelegt. Man reagierte damals unter anderem auf das Ergebnis einer Öbig-Studie aus dem Jahr 2001, dass in 20 Jahren fast 10.000 MedizinerInnen in Österreich arbeitslos sein würden. Als weiteres Regulativ wurden 2006 Eignungstests vor dem Beginn des Medizinstudiums eingeführt.

Heute, 15 Jahre später, kann von Ärzteschwemme keine Rede sein: Kassenstellen bleiben monatelang unbesetzt, die Versorgungslage in der Kinderheilkunde und Gynäkologie ist bedenklich, Wahlarztpraxen boomen.

Dass Johannes Rauch trotzdem an der Altersgrenze festhält, ist mir unverständlich. Österreich sucht dringend nach Interessent­Innen für Kassenpraxen. Neugründungen von solchen Ordinationen werden mit 100.000 Euro subventioniert. Damit soll auch die steigende Zahl der Wahlärzt­Innen, die mittlerweile jene mit Kassenverträgen übersteigt, eingebremst werden.

An der Befürchtung, ältere Ärztinnen und Ärzte wären eine Gefahr für ihre Patientinnen und Patienten, liegt es wohl nicht. Schließlich dürfen über 70-Jährige mit einer Wahlarzt-Praxis weiterhin tätig sein – und ihre Honorare übernimmt zum Teil die ÖGK. Die Altersgrenze konterkariert damit die Absicht des Ministers, die Zahl der Wahlarztpraxen, bei denen die PatientInnen einen Teil des Honorars selbst bezahlen müssen, zu verringern. Damit gehen wir de facto in Richtung Zweiklassenmedizin.

Einerseits wird also eine Menge Geld in die Hand genommen, um für junge MedizinerInnen Kassenverträge zu attraktivieren, andererseits drängt man Ältere aus dem Beruf. Mit einer Einschränkung: Findet sich absolut keine Nachfolge für eine Kassenpraxis, darf kann man auch mit über 70 Jahren die Kassenverträge behalten.

Blick nach Deutschland

Die Abschaffung der Altersgrenze für Kassenverträge würde das Versorgungsproblem im niedergelassenen Bereich nicht beheben, aber lindern. Das zeigt ein Blick nach Deutschland. Dort fiel die Altersgrenze 2009, genau zu jenem Zeitpunkt, als sie in Österreich eingeführt wurde. 2022 zeigte eine Studie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), dass ÄrztInnen über 65 Jahren wesentlich zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung beitragen. Bei Ärztlichen PsychotherapeutInnen arbeitet mehr als ein Viertel weiter, bei AllgemeinmedizinerInnen 16 %, bei PsychiaterInnen 12 %, bei GynäkologInnen knapp 10 % und in der Kindermedizin immerhin noch 7 % – alles Fächer, in denen in Österreich Kassenstellen unbesetzt bleiben.

Auch die Ärzteschaft selbst profitiert von Älteren, die länger im Beruf bleiben, wie eine Umfrage des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgie e.V. 2018 unter 1420 Ärztinnen und Ärzten aus der Generation Babyboomer (1946 bis 1964), Generation X (1965 bis 1979) und Generation Y (1980 bis 1995) ergab. Zwei Drittel hielten Ärzteteams gemischten Alters für erfolgreicher als andere Teamkonstellationen. Von den Babyboomern konnte sich immerhin mehr als die Hälfte der Befragten vorstellen, weiterhin 20 Stunden pro Woche, auf Honorarbasis oder im Mentoring, zu arbeiten.

Zwischen 2019 und 2029 erreicht die Hälfte aller Kassenärzte das Pensionsalter. Um den Status quo aufrechtzuerhalten, müssten jedes Jahr 434 Ärztinnen und Ärzte nachrücken. Das funktioniert aber nicht. Meine Forderung lautet daher: Lasst die Alten weiterarbeiten.

Ingrid Korosec (*1940) ist Präsidentin des Österreichischen Seniorenbunds. Sie war Volksanwältin und zehn Jahre Abgeordnete zum Nationalrat der ÖVP.

