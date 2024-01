Elon Musk besichtigte ehemaliges Konzentrationslager Auschwitz

Anlässlich der steigenden Zahl an Hassbotschaften und antisemitischen Postings, die zudem noch von Elon Musk verbreitet werden, wurde er nach Auschwitz eingeladen.

Er ist der umstrittenste Firmenchef im Silicon Valley und man darf dabei nicht vergessen, dass Open-AI-Chef Sam Altman kürzlich vom Aufsichtsrat geschasst wurde. Elon Musk steht seit der Übernahme von Twitter im Fokus. Das ist auch nicht schwer, wenn man bedenkt wie er sich geriert und welchen Verschwörungstheorien er dabei anhängt. Besonders die steigende Zahl von Hasspostings und antisemitischen Beiträgen auf X alarmiert offizielle Behörden und Vereinigungen. Nun nahm der gebürtige Südafrikaner eine Einladung der Vereinigung europäischer Juden an. Im Zuge dessen besuchte er das KZ Auschwitz.

Der Großunternehmer Elon Musk hat die Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz besucht. Fotos zeigten ihn am Montag auf dem Gelände des Lagers Auschwitz-Birkenau im damals besetzten Polen. Am Nachmittag wollte Musk in Krakau im Rahmen einer vom Verband europäischer Juden (European Jewish Association/EJA) organisierten Konferenz über Online-Antisemitismus diskutieren. Sein Besuch in Auschwitz war ursprünglich erst für Dienstag geplant.

Als Besitzer des Twitter-Nachfolgers X war Musk im vergangenen November in die Kritik geraten, weil er in einem Post auf der Plattform einen Beitrag mit einer antisemitischen Verschwörungstheorie als „tatsächliche Wahrheit“ bezeichnet hatte. Später sprach der aus Südafrika stammende US-Unternehmer von einem Missverständnis und entschuldigte sich. Hassrede-Forscher warfen X auch vor, nicht ausreichend gegen antisemitische Posts vorzugehen. Wichtige Werbekunden wie Apple und Disney stoppten daraufhin ihre Anzeigen bei dem Dienst.

Gemeinsam mit dem Autor und Gründer der Nachrichtenseite The Wire nahm der Tesla-Chef an einer privaten Führung des Konzentrationslagers teil. Fotos auf X zeigen ihn zudem mit einem seiner Söhne. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. In ganz Europa ermordeten sie während der Shoah etwa sechs Millionen Juden.

Ursprünglich wurde der Milliardär am Dienstag erwartet. Er sollte an einer Gedenkveranstaltung anlässlich der Befreiung des Lagers teilnehmen. (stein)