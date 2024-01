Pfauenparade und glitzernde Männer in Florenz

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Opulent. In einem Saal des Palazzo Vecchio fand die Show von Pitti-Gastdesigner Steven Stokey Daley statt. • Beigestellt.

Aufregung über den Pandoro-Skandal einer Influencerin, neue deutsche Designpositionen in der Fortezza von Florenz und ein Großraumbüro mit Naturrasen: Das Männermodejahr hat begonnen.

Die erste große Leistungsschau des noch jungen Modejahres und damit der Beginn eines Veranstaltungsmarathons, der von Jänner bis März dauert, ist traditionellerweise die Pitti-Uomo-Messe in Florenz. Sie gibt einen Vorgeschmack auf den kommenden Winter, dient als Vernetzungsplattform für Designer, Einkäufer, Presse nach der Weihnachtsverschnaufpause und bietet manchen Nachwuchstalenten die Möglichkeit, eine Probe ihres Talents abzulegen. Der Hauptteil der viertägigen Veranstaltung ist eine Verkaufsmesse auf dem Gelände der Fortezza da Basso, ergänzend finden an unterschiedlichen Locations in der Stadt Modeschauen eingeladener Marken statt.

Modereise. ­Deutsche Labels wie FRNKOW (l. o.)präsentierten sich in Florenz als „Neudeutsch“-Kollektiv. Maria Stella Diana (o. r.) hatte das Projekt initiiert, Branchenkenner Julian Daynov (o. Mi.) traf die Auswahl der Marken. Beigestellt

Dass Mode zu Beginn der Pitti-Tage dieses Jahr in Italien gerade ein Riesenthema ist, hat mit Menswear allerdings nichts zu tun, und streng genommen auch mit anderen Spielarten von Modeschaffen nicht. Denn die Ur-Lifestyleinfluencerin des Landes, Chiara Ferragni, geriet schon Ende des Vorjahres wegen nicht erfüllter Spendenversprechen nach dem Verkauf eines von ihr beworbenen Kuchens und damit des Betrugsverdachtes ins Kreuzfeuer der Kritik und wurde Gegenstand von Ermittlungen der Justiz. Anfang Jänner kündigte die italienische Medienaufsichtsbehörde an, künftig strengere Regeln zur Vermeidung von Schleichwerbung durch sogenannte Content Creators anwenden zu wollen: Diese Nachricht war auf den Titelseiten aller Tageszeitungen zu sehen, die im Medienzimmer der Pitti Uomo auflagen, und sorgte so für Gesprächsstoff. Das nach einem von Ferragni beworbenen Kuchen benannte „Pandorogate“ könnte tatsächlich zu einem Gamechanger im Getriebe der italienischen Blogosphäre werden, potenziell mit internationalen Konsequenzen.

Beigestellt

Ob sich Chiara Ferragnis Karriere von diesem Rückschlag erholen kann, ist fürs Erste zu bezweifeln. Doch am Enthusiasmus, mit dem auch in der Fortezza da Basso digitale Inhalte geschaffen werden, hat der Skandal nichts geändert. Bekannt ist die Pitti Uomo ja auch für den Auflauf sogenannter Peacocks, also auffällig angezogener (Pfauen-)Männer, die während der Modetage durch die Stadt flanieren und sich bereitwillig Streetstyle-Fotografen als Motiv anbieten. Im Vorbeigehen sagte jemand stimmigerweise, dass es nicht wenig bemerkenswert sei, wie wenig die düstere Weltlage an dieser Freude am Paradieren geändert habe.

Rasant. Die Früchte ihrer Zusammenarbeit zeigten in Florenz erstmals die Marken Tod’s und Lamborghini. Marco Erba

Klassenbewusstsein und Homoerotik. Avantgardistisch angelegte Männermode gibt es zwar eher in den folgenden Wochen auf den Laufstegen in Mailand, Paris, London zu sehen, doch die Pitti ist ein wichtiger Gradmesser für die aktuelle Verfasstheit der Branche. So hob der Präsident der Trägerorganisation Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, in seinem Abschlussstatement die positiven Signale hervor, die die in puncto Zulauf internationaler Einkäufer wieder wachsende Messe in das noch junge Modejahr hi­­neinsendet. Aus allen wichtigen ausländischen Märkten wurde ein signifikanter Besucher­zuwachs verzeichnet. Rückläufig war zwar der italienische Heimatmarkt, womit die Veranstalter, so Napoleone, jedoch aufgrund der nationalen Wirtschaftslage gerechnet hätten.

Erstling. Der junge Finne Achilles Ion Gabriel lancierte am Rande der Pitti Uomo sein eigenes Modelabel. Astra Marina Cabras

Unter den Impulsen der Aussteller ist etwa ein Projekt hervorzuheben, das Tod’s mit Lamborghini vor Ort erstmals präsentierte. Eine Laufstegpräsentation des Amerikaners Todd Snyder war zugleich Vorbote von Snyders beginnender Arbeit für die Marke Woolrich inklusive eigener Black-Label-Linie, die ebenfalls mit der kommenden Wintersaison startet. Viel Raum nimmt auf der Pitti Uomo stets der Auftritt der gediegenen Luxusbrand Brunello Cucinelli ein, der hier wie in Mailand von einem beeindruckenden Aufgebot an mit der Markenästhetik harmonierenden Mitarbeitern betreut wird. Beinahe soziologisch interessant ist der Raum, den die Präsentation von Accessoires für Haustiere auf der Pitti einnehmen und dass es sich vor allem um ein Angebot für Hunde handelt – aber immerhin gelten sie quasi als beste Uomo-Freunde.

Einer der von der Pitti nach Florenz eingeladenen Gastdesigner war bei der 105. Ausgabe der Messe der junge Brite Steven Stokey Daley. Mit seinem Label SS Daley hatte er 2022 den prestigeträchtigen Modepreis des LVMH-Konzerns gewonnen, was ihn international schlagartig bekannt machte. In Florenz hatte sich Daley einen Prunksaal des Palazzo Vecchio für seine Präsentation ausgesucht.

Auflauf. Während der Tage der Pitti Uomo verwandelt sich ganz Florenz in einen Laufsteg für wohlgekleidete Männer von Welt.

Die Kulisse habe ihn beeindruckt, erzählte der Designer: „Der Saal fühlte sich so an, als würden wir die Mode in einem Ausstellungssaal zeigen“, sagte er bei einer Vorbesprechung und dachte wohl an die unmittelbar benachbarten Uffizien. In seiner Kollektion erzählte Daley von britischem Standesbewusstsein, Klassismus und homoerotischer Verführung in einem Oxford-College. Diese aristokratische Gefühlsmischung erinnerte übrigens an die Handlung des Kinofilms „Saltburn“, der unlängst Furore machte. Daley erzählte auch von der Herausforderung, erstmals außerhalb von London eine Show zu organisieren. „Ich wollte auch den Spirit von Florenz und jenen des Palazzo Vecchio evozieren, habe italienische Uniformen in meine Recherche aufgenommen und erstmals in Italien produzieren lassen.“

Zeitmessung. Eine Installation in der Fortezza da Basso wies auf das neue Motto von „Pitti Time“ hin. Beigestellt.

Auf reges Interesse stieß auch der junge Finne Achilles Ion Gabriel mit seinem Defilee als Teil des Programms: Der Designer, der seit einigen Saisonen der Schuhmarke Camper neuen Schwung verleihen soll, lancierte mit dieser Präsentation sein eigenes Label. Dem aktuellen Zeitgeist entsprechend, sollte sie als genderneutral verstanden werden; die Ästhetik entsprach indessen jener von Marken wie Miu Miu oder Balenciaga, die derzeit als Vorreiter gelten.

Gastfreundlich zeigt sich die Messe traditionell nicht nur bei der Ausrichtung publikumswirksamer Laufstegshows, sondern auch was kollektive Präsentationen in der Fortezza betrifft. Neben gemeinsam gezeigten Positionen aus Skandinavien und aus dem US-Bundesstaat Michigan wurde auf der 105. Ausgabe der Pitti Uomo die prominente Inszenierung des Projekts „Neudeutsch“ viel beachtet. Es handelte sich um ein Konzept des in Berlin lebenden Branchenkenners Julian Daynov. „Die Rückmeldungen sind positiv, ich habe von vielen gehört, wie überrascht sie von der Qualität der deutschen Designpositionen sind“, fasste Daynov die Reaktionen zusammen. „Das Wort ,Neudeutsch‘ soll einfach verständlich sein und genau diese Intention zusammenfassen.“ Um den Wirkungsgrad zu erhöhen, hatte Daynov neben Modemarken wie FRNKOW aus Stuttgart sowie Avenir und Oftt aus Berlin etwa auch die Produktdesigner Sebastian Herkner und Sarah Illenberger eingeladen. Dadurch wurde, so Daynov, „eine gemeinsame Lovestory mit der Pitti Uomo“ möglich.

Von links: Gucci, Fendi, Emporio Armani, Prada, Dolce & Gabbana Lorenzo Scaccini, Monic, beigestellt.

Auf gläsernem Boden. Nächster Stopp nach Florenz war für viele der Einkäufer und Journalisten Mailand, wo die bekanntesten der italienischen Mode-Powerhouses ihre Laufstegkollektionen zeigten. Gespannt hatte man etwa auf die ersten Herrenentwürfe von Sabato De Sarno bei Gucci gewartet: Er spiegelte eins zu eins seine erste Damenkollektion, was die Frage aufwarf, ob Gucci etwa künftig eine gemeinsame Show für beide Linien anstreben würde.

Giorgio Armani, der im Juli seinen 90. Geburtstag ­feiern wird, hat weiterhin eine exzellente Hand für Männermode, was sich etwa in seiner Vision eines Wintermeeres („Mare d’inverno“, wie das gleichnamige Lied von Loredana Bertè) bei Emporio Armani zeigte. Dass Männermode glitzern darf, war in Mailand überall ein großes Thema, besonders präsent in einer durchgehend in Schwarz-Weiß gehaltenen Kollektion von Dolce & Gabbana. Bei Fendi schickte Silvia Venturini Fendi völlig nonchalant Hosenröcke über den Laufsteg, was natürlich Gendergrenzen in der Mode infrage stellte, allerdings auf so natürliche Art, dass man sich Herrenröcke auch als Teil einer konservativ gehaltenen Männergarderobe vorstellen konnte. Miuccia Prada und Raf Simons wieder führten ihre gemeinsame Reflexion über das Thema der Workwear durch: Man gelangte durch eine Art Großraumbüro in den Showspace, wo unter einem Glasboden ein Bächlein floss und grünes Gras spross. Das Unter­gründige und seine Überraschungen dürfen bei Prada also auch kommenden Winter eine zentrale Rolle spielen.

Compliance-Hinweis: Der Autor reiste auf Einladung von Pitti Immagine nach Florenz.