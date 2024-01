Österreichs Wettrennen mit den Ski-Wettbewerben

Der Österreichische Skiverband stemmt im Jänner einen Logistik-Kraftakt. Generalsekretär Christian Scherer skizziert den schmalen Grat für Flutlicht-Events wie in Schladming.

Österreich ist der Nabel des Skisports. Ein Blick auf Weltcupkalender diverser Sparten lässt selbst ohne patriotische Brille im Jänner keinen anderen Schluss zu. Seien es Skispringer in Innsbruck (2., 3.), Bischofshofen (5., 6.) und Skiflug-WM am Kulm (ab 25.), Skispringerinnen in Villach (3., 4.), Skifahrerinnen in Altenmarkt-Zauchensee (11. bis 14.) oder Flachau (16.), Skirennen in Kitzbühel (16. bis 21.) und Schladming (23. und 24.) oder Snowboarder in Bad Gastein (16., 17.) sowie am kommenden Wochenende auf der Simonhöhe – der erste Monat des Jahres hat es aus ÖSV-Sicht in sich.

Unmittelbar vor Schladming, wo Manuell Feller und Co. am Dienstag einen Riesentorlauf bzw. am Mittwoch einen Slalom (jeweils 17.45/20.45, live ORF 1) bestreiten, schnaufte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer kräftig durch. „Heuer ist es schon sehr intensiv, das Programm ist kompakt, dicht gedrängt“, hielt er fest. „Über mehrere Jahre hinweg ist das nicht möglich.“ Der ÖSV fungiert mit Ausnahme von Kitzbühel als offizieller Veranstalter all dieser Bewerbe. Selbst in Kitzbühel war man laut Scherer „intensiv eingebunden“.

Das Nightrace in Schladming zählt zu den ganz großen Publikumsmagneten. Christian Walgram

„Für uns ist es vor allem in personeller Hinsicht eine irrsinnige Herausforderung“, erklärt der Osttiroler. Wobei sich eine Entscheidung hinsichtlich der Alpin-WM in Saalbach-Hinterglemm 2025 bereits bezahlt macht. „Wir haben den Personalstand erhöht. Das hat sich als sehr positiv herausgestellt.“ Zudem sei das „Ticketing-System“ umgestellt worden und nun eine aktivere Steuerung möglich.