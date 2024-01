Kreml-Chef Wladimir Putin und seine Propagandisten klagen über „nicht normale“ Toiletten im Westen und in der Ukraine – und ernten damit Spott in Russlands sozialen Medien.

Wladimir Putin lächelt sein verächtliches Lächeln, spielt mit seinem Kugelschreiber. Der russische Präsident, der vor bald zwei Jahren seine Panzer und Flugzeuge in die Ukraine schickte, um das Nachbarland unter den Worthülsen von „Entnazifizierung“ und „Demilitarisierung“ zu zerstören und Millionen von Menschen Häuser, Leben und Gewissheiten zu nehmen, sitzt öffentlichkeitswirksam vor den Leitern russischer Kommunalverwaltungen und kann es einmal mehr nicht fassen, wie das Leben in „manchen europäischen Ländern“ so funktioniere. „Also entschuldigen Sie mal, diese gemeinsamen Toiletten für Mädchen und Buben. Solche Sachen. Es ist schwierig, unter derartigen Bedingungen Kinder großzuziehen. Für Menschen mit normalen menschlichen Werten ist es sehr schwierig, unter solchen Bedingungen zu leben.“

Deshalb kehrten so viele Russen nun zurück, die das Land verlassen hätten, sagt er. Mit gemeinsamen Toiletten für alle Geschlechter könnten diese laut dem Kreml-Chef nun wirklich kein vernünftiges Leben führen.