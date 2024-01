Gefälschte Biden-Stimme fordert Wähler zum Zuhausebleiben auf

Der US-Präsident soll - so der Aufbau dieser Desinformationskampagne - in einem persönlichen Telefonat dazu aufgerufen haben, nicht wählen zu gehen.

Der US-Präsident soll - so der Aufbau dieser Desinformationskampagne - in einem persönlichen Telefonat dazu aufgerufen haben, nicht wählen zu gehen. Reuters / White House

Künstliche Intelligenz kann in den falschen Händen gefährlich werden; besonders in einem Superwahljahr wie diesem. Aktuell berichten Menschen, dass sie von US-Präsident Joe Biden in einem persönlichen Telefonat dazu aufgerufen werden, nicht wählen zu gehen.

Es war nur eine Frage der Zeit: Kurz vor der ersten Vorwahl der US-Demokraten in New Hampshire hat es offenbar einen Versuch der Wahlbeeinflussung gegeben. Wähler in dem US-Bundesstaat erhielten gefälschte Anrufe mit einer Nachahmung der Stimme von US-Präsident Joe Biden, die sie auffordert, nicht an den Vorwahlen am Dienstag teilzunehmen. „Es ist wichtig, dass Sie Ihre Stimme für die Wahlen im November aufheben (...), denn eine Stimmabgabe an diesem Dienstag ermöglicht es den Republikanern, Donald Trump erneut zu wählen“, hieß es in dem Anruf. Der Generalstaatsanwalt von New Hampshire, John Formella, kündigte an, er untersuche einen offensichtlich „unrechtmäßigen Versuch, die Vorwahlen in New Hampshire zu stören und die Wähler in New Hampshire zu unterdrücken“. Experten warnen seit geraumer Zeit vor den Gefahren künstlicher Intelligenz in diesem Superwahljahr. Nun sind die ersten Auswirkungen offenbar zu sehen.

Die Tonaufnahme eines solchen Anrufs wurde Reuters von Unterstützern einer Kampagne zur Verfügung gestellt, die die Wähler ermutigen will, Bidens Namen auf ihren Stimmzetteln einzutragen. Bidens Wahlkampfmanagerin Julie Chavez Rodriguez sagte, der Anruf sei eine „Desinformation“ und ein Versuch, die Stimmabgabe zu unterdrücken. Wegen eines parteiinternen Streits über die Termine steht Biden zwar nicht auf den Stimmzetteln in New Hampshire, kann aber per Hand nachgetragen werden und dürfte als Sieger hervorgehen. Die eigentliche Präsidentenwahl ist im November. Angesichts der schwachen Umfragewerte für den 81-jährigen Präsidenten wird die Unterstützung für Bidens Einschreibekampagne genau beobachtet, obwohl die Ergebnisse keinen Einfluss auf den Nominierungswettbewerb der Demokraten haben.

Die Tech-Branche hat bereits davor gewarnt, dass künstliche Intelligenz dazu missbraucht werden könnte, Wahlen zu manipulieren. Die Kampagne des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erklärte, sie sei „absolut nicht“ an der gefälschten Tonaufnahme beteiligt. Bei den Republikanern könnte bei den Vorwahlen in New Hampshire eine Vorentscheidung zugunsten Trumps fallen.

„Es war noch nie so einfach“

Die rasanten Entwicklungen bei generativer Künstlicher Intelligenz (KI), auf der Programme wie ChatGPT basieren, könnten im Wahljahr 2024 zu massiven Manipulationen und Desinformationskampagnen führen. „Es war noch nie so einfach, schnell und billig, synthetische, also mit Hilfe von KI erstellte Inhalte zu produzieren“, erklärte Merve Hickok, US-Expertin für KI-Ethik und -Politik sowie Präsidentin der Non-Profit-Organisation Center for AI & Digital Policy, im APA-Gespräch.

„Wir werden heuer eine Vielzahl an böswilligen Akteuren sehen, die sich durch Desinformation, Deepfakes und Co. Vorteile verschaffen wollen. Die Hürden sind durch die Fortschritte bei KI so niedrig wie noch nie“, sagte Hickok, die heute, Dienstagabend, anlässlich einer Veranstaltung von Außenministerium, TU Wien Informatik und US-Botschaft mit weiteren Expertinnen und Experten über die Auswirkungen von KI auf die Demokratie diskutieren wird. 2024 werde außerdem das Jahr mit den meisten Wahlen weltweit in der Geschichte sein.

Die größte Gefahr für Wahlen gehe von Generative AI aus, die sowohl bei nationalen Wahlen, als auch im lokalen Bereich eine zunehmende Rolle spielen werde. Dabei müsse es nicht unbedingt um die Beeinflussung der Wahlergebnisse selbst gehen, etwa indem die Menschen zu diesem oder jenem Kandidaten gedrängt würden. „Ein anderer Ansatzpunkt ist für das Erodieren des Vertrauens in das System, in Politiker oder in Wahlbehörden zu sorgen. Damit wird auch beeinflusst, ob die Gesellschaft die Resultate der Wahl akzeptiert oder nicht. Wir haben schon gesehen, was Misstrauen auslösen kann“, so die Expertin.

Jene, die beeinflussen wollen, bleiben unter dem Radar

Dieser Entwicklung müsse sowohl von technischer als auch gesellschaftlicher Seite entgegengewirkt werden. Bei ersterem gehe es um die Abwehr von Cyberangriffen und Schadsoftware sowie das Erkennen von synthetischen Inhalten wie Deepfakes, wobei hier massive Investitionen in die Forschung notwendig seien. Diskutiert werde derzeit außerdem über Wasserzeichen und andere Arten der Kennzeichnung von Content, der von bekannten Anbietern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI kommt. „Es gibt aber auch Open-Access-KI-Modelle, die von böswilligen Akteuren benutzt werden können, um synthetische Medien zu produzieren, die nicht gekennzeichnet sind. Man kann also weiter unter dem Radar bleiben“, erläuterte Hickok.

Wichtig für die Forschung sei der Zugang zu Daten der Plattformen, um Manipulationen aufspüren zu können. Aktuell ist das laut der Expertin sehr schwierig und oft mit enormen Kosten verbunden, wodurch sich kaum herausfinden lasse, wie Informationen verbreitet, manipuliert und verstärkt werden. Auf gesellschaftlicher Seite brauche es mehr Wissen und Fähigkeiten im Umgang mit KI sowie groß angelegte öffentliche Kampagnen. „Wir müssen den Leuten zwar den potenziellen Einfluss und die Risiken dieser Technologien vermitteln. Die Menschen sollten sich wegen dieser Risiken aber nicht aus demokratischen Prozessen und Wahlen zurückziehen“, so die Gründerin der Plattform AIethicist.org, die unter anderem die EU-Kommission berät.

Erst vor wenigen Tagen hat das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum) einen Bericht vorgestellt, in dem die Beeinflussung von Wahlen durch KI-gesteuerte Desinformation als eines der weltweit größten Risiken in den kommenden zwei Jahren genannt wird. „Auch langfristige Entwicklungen wie die Klimakrise und das Thema Migration werden davon beeinflusst. Denn mit Desinformation kann man die Menschen polarisieren und radikalisieren, egal, um welche politische Auseinandersetzung es geht. Technologie ist die Basis all dieser Konflikte“, erklärte Hickok .(stein/APA/DPA/Reuters)