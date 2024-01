ÖVP-Rede: Die Wende von Wels ist das noch nicht

Es ist einigermaßen originell, nach Jahrzehnten in der Regierung die Abgabenlast zu beklagen und einen „Regimewechsel“ in der Wirtschaftspolitik auszurufen. Aber wenn die ÖVP das schon tut, sollte sie auch liefern.

Vier Tage vor der „Österreichrede“ des Kanzlers hat die ÖVP am Montag erste Häppchen daraus verteilt: Karl Nehammer werde bei seiner groß angekündigten Rede, nicht weniger als ein inoffizieller Wahlkampfauftakt, also darüber sprechen, dass in Österreich die „arbeitende Mitte“ der Gesellschaft eine viel zu große Last trägt; das seien schließlich jene Menschen, „die unser gesamtes System mit ihrer Steuerleistung finanzieren“. Das Arbeitslosengeld solle „neu strukturiert“, die Lohnnebenkosten gesenkt und „Anreize“ für Arbeit gesetzt werden. Überhaupt tue ein „Regimewechsel in der Wirtschaftspolitik“ not, so die ÖVP, nämlich weg vom „Interventionalismus und vom Etatismus“ der Krisenjahre.

Das klingt an sich grundvernünftig. Man fragt sich nur: Wieso ist es nicht längst geschehen? Die massive Abgabenquote für die „arbeitende Mitte der Gesellschaft“ ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ein Produkt der Politik vergangener Jahrzehnte. Und mit Ausnahme des kurzen Experten-Interregnums im zweiten Halbjahr 2019 sitzt die ÖVP seit den späten 80ern ununterbrochen in der Bundesregierung. Als es zum letzten Mal einen Wirtschaftsminister gab, der nicht der ÖVP angehörte, war Herbert Prohaska noch im Nationalteam. Als Spieler, nicht als Trainer.

Und: Karl Nehammer war bereits Regierungschef, als man an der schon einmal versprochenen Reform der Arbeitslosenversicherung scheiterte. Unter anderem wäre es darum gegangen, in einem degressiven System mehr Arbeitsanreize zu setzen – doch die türkise 37-Prozent-Partei scheiterte am 14-Prozent-Juniorpartner. Dafür erhöhte man hernach etliche Sozialleistungen, negierte riesige Budget- und Pensionslöcher und zündete ein regelrechtes Milliarden-Feuerwerk an Anti-Teuerungshilfen.

Aber gut, sei‘s drum, man kann immer klüger werden. Und letztlich wäre es Nehammer gegenüber nicht besonders fair, ihm vorzuwerfen, dass die ÖVP schon seit seiner Jugend regiert. Doch das, was nun inhaltlich aus der Rede vorliegt, passt immer noch nicht zusammen mit dem großen „Leistungs“-Credo, das die ÖVP nun wiederzuentdecken meint. Wirklich konkret wurde nämlich bisher nur erklärt, dass man den Eingangssteuersatz von 20 auf 15 Prozent senken wolle. Sprich: Von jenem Teil eines Jahreseinkommens, der zwischen 12.816 und 20.818 Euro liegt, soll man künftig etwas mehr haben. Das ist ganz nett, vor allem für jene, die nur Teilzeit arbeiten oder wenig verdienen. Wer aber zur Gruppe gehört, die große Teile des „Systems finanzieren“, wie Nehammer es formuliert, der wird davon nicht viel allzu spüren, jedenfalls viel weniger als beispielsweise Teilzeitkräfte. Ab rund 34.000 Euro im Jahr erreicht man nämlich die 40-Prozent-Einkommenssteuerstufe. Exklusive Sozialversicherung, versteht sich. Von jedem Euro, den ein Vollzeit-Facharbeiter zusätzlich verdient, bleibt damit oft nicht einmal die Hälfte übrig.

Das zu ändern wäre ein „Regimewechsel“. Aber vielleicht kommt er ja noch, bis jetzt kennen wir ja erst Häppchen der Nehammer-Rede.