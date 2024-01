„Mondsüchtig“-Regisseur Norman Jewison gestorben

In seinen Filmen kombinierte er leichte Unterhaltung mit aktuellen Themen. Sieben Mal wurde er für einen Oscar nominiert. Nun starb der Regisseur im Alter von 97 Jahren.

Der kanadische Hollywoodregisseur Norman ist tot. Jewison starb am vergangenen Samstag im Alter von 97 Jahren, wie sein Sprecher am Montag mitteilte. Er sei „friedlich“ in seinem Haus entschlafen. Der gebürtige Kanadier drehte preisgekrönten Filmen wie „In der Hitze der Nacht“ (1967), „Anatevka“ (1971), „Mondsüchtig“ (1987) oder „Hurricane“ (1999).

In seiner langen Laufbahn war Jewison als Regisseur und Produzent sieben Mal für einen Oscar nominiert gewesen. 1999 wurde er bei der Oscar-Verleihung für seine Lebensleistung ausgezeichnet. Er kombinierte leichte Unterhaltung mit aktuellen Themen, in seiner Autobiografie „This Terrible Business Has Been Good to Me“ schrieb er, dass Rassismus und Ungerechtigkeit zu seinen häufigsten Themen geworden seien.

„Jedes Mal, wenn ein Film Rassismus thematisiert, fühlen sich viele Amerikaner unwohl“, schrieb er. „Doch man muss sich damit auseinandersetzen. Wir müssen uns mit Vorurteilen und Ungerechtigkeit auseinandersetzen, sonst werden wir nie verstehen, was gut und böse, richtig und falsch ist; wir müssen fühlen, wie ‚der Andere‘ sich fühlt.“

Berlinale-Preis & Erfolg für Cher

Für den Krimi „In der Hitze der Nacht“ (1967) holte Jewison Sidney Poitier und Rod Steiger vor die Kamera. Nach Musicals wie „Anatevka“ und „Jesus Christ Superstar“ hatte er 1987 mit der Liebeskomödie „Mondsüchtig“ Erfolg, die Cher den Oscar als beste Hauptdarstellerin einbrachte. Jewison erhielt für die romantische Geschichte aus dem italienischen Einwanderermilieu den Regiepreis der Berlinale.

Mit Hauptdarsteller Denzel Washington stellte Jewison im Jahr 2000 bei der Berlinale das Drama „The Hurricane“ über das Leben des Profiboxers Rubin „Hurricane“ Carter vor. Mit „The Statement“ brachte er 2003 seinen letzten Film ins Kino. Darin spielte Michael Caine einen französischen Nazi-Kollaborateur und Kriegsverbrecher, der nach Jahrzehnten von der Vergangenheit eingeholt wird. (APA/red.)