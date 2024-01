Streuwagen schlittert wegen Blitzeis in der Steiermark in Graben

Die Feuerwehr musste in der Steiermark wegen der Witterung einige Fahrzeuge bergen.

Die Feuerwehr musste in der Steiermark wegen der Witterung einige Fahrzeuge bergen. IMAGO/Daniel Scharinger

Leichter Niederschlag und Temperaturen unter null haben zu einigen Verkehrsunfällen geführt. Verletzt wurde niemand.

In der Steiermark haben leichte Niederschläge in Verbindung mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vor allem südlich der Mur-Mürz-Furche Dienstagfrüh für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kam gar ein Streuwagen des Straßendienstes von der Fahrbahn ab und schlitterte in den Straßengraben. Die Feuerwehr musste zur Bergung bzw. Sicherung anrücken, teilte der Bereichsfeuerwehrverband mit.

Das Blitzeis sorgte laut dem Landesfeuerwehrverband in der zweiten Nachthälfte für ein erhöhtes Einsatzaufkommen. In den Bezirken Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz mussten vorwiegend Fahrzeuge geborgen werden.

Gegen 3.30 Uhr kam es auf die L436 in Fahrtrichtung Sebersdorf zu einem kuriosen Unfall: Ein Fahrzeug des Straßenerhaltungsdienstes war unterwegs, um Salz zu streuen. Der einsetzende Regen hatte die Straßen jedoch geradezu in einen Eislaufplatz verwandelt. Das Schwerfahrzeug kam trotz Schneeketten von der Straße ab und landete im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Großhartmannsdorf sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte ein Bergeunternehmen beim Herausziehen des Lkw. (APA)