Tiger in Käfig gequetscht: Vietnamese mit Raubtier im Auto gestoppt

Der Tiger steckte in einem winzigen Käfig - ohne jeglichen Bewegungsspielraum. Der Mann ergriff die Flucht und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

In Vietnam ist ein Mann mit einem lebenden Tiger im Auto von der Polizei gestellt worden. Die mehr als 200 Kilo schwere Raubkatze sei in einem extrem kleinen Eisenkäfig entdeckt worden, den der 43-Jährige in seinem Transporter verstaut hatte, wie die staatliche Zeitung „Tuoi Tre“ am Dienstag berichtete. Auf in Medien verbreiteten Bildern war zu sehen, dass der Tiger so gut wie überhaupt keinen Bewegungsspielraum hatte.

Der Mann habe sich verdächtig verhalten, weshalb die Polizei ihn zum Anhalten aufgefordert habe. Daraufhin habe er die Flucht ergriffen und sei erst nach einer Verfolgungsjagd gestoppt worden. Der Vietnamese habe zugegeben, dass er den Tiger für umgerechnet 110 Euro von der Stadt Dong Ha in den Distrikt Huong Hoa an der Grenze zu Laos transportieren sollte.

In Vietnam blüht der Handel mit Wildtieren

In dem südostasiatischen Land werden Teile wilder Tiere - neben Tigerknochen etwa auch Bärengalle und verschiedene Teile von Affen - in der traditionellen Medizin verwendet. Der Handel blüht: Die vietnamesische Polizei hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Fälle im Zusammenhang mit illegaler Zucht, Handel und Tötung von Tigern aufgedeckt.

Die Raubtiere werden auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als „stark gefährdet“ geführt. Die Gesetze in Vietnam sehen für den illegalen Handel mit Wildtieren Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren vor.