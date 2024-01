Am 24. Jänner begehen Aktivisten und Beschäftigte der Kindergärten seit 2018 jedes Jahr den Tag der Elementarbildung, um ihre Forderungen an die Politik zu deponieren. Wo gibt es den größten Handlungsbedarf?

Dass es die Kinderbetreuung in Österreich eine riesige Baustelle ist, darauf weisen unterschiedliche Akteure seit Jahren mit Nachdruck hin. Im vergangene Jahr kam dann aber noch der große Arbeitskräftemangel hinzu, der den Ausbau der Elementarpädagogik erst recht auf der politischen Agenda nach oben reihte.

Die Bundesregierung kündigte Investitionen von 4,5 Milliarden Euro für einen Ausbau der Plätze und bessere Arbeitsbedingungen in den Kindergärten bis zum Jahr 2030 an. Interessensvertreter aus dem Bereich Elementarpädagogik hatten zuvor allerdings von einem größeren Bedarf – einer Milliarde pro Jahr – gesprochen. Die Vorsitzende des Netzwerk elementare Bildung Österreich (Nebö), Natascha Taslimi, fordert, dass man bei den Kindergärten endlich zu jenem „Koste es, was es wolle“ kommen müsse, das in der Coronapandemie für die Wirtschaft gegolten habe. Nebö hat daher gemeinsam mit Educare sowie Kindergartenträgen wie Caritas und Kinderfreunden am Montag eine Petition gestartet, in der die Regierung zu Verbesserungen aufgefordert wird.

Die Betreuungsquote

Mit den sogenannten Barcelona-Zielen gibt die EU ein Ziel vor, wie viele Kinder ein Staat in Betreuung bringen sollte. 2022 hat der Rat der EU diese Ziele erhöht: 45 Prozent der Kinder unter drei Jahren sollen 2030 an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung teilnehmen, lautet die Empfehlung. Österreich hat aber noch nicht einmal das das alte Ziel von 33 Prozent erreicht. Zumindest bei den Unter-Dreijährigen. Hier liegt die Betreuungsquote aktuell bei 29,9 Prozent. Bei den Drei- bis Fünfjährigen wurde im Kindergartenjahr 2022/23 mit knapp 94,7 Prozent die Barcelona-Zielvorgabe (90 Prozent Betreuungsquote) mittlerweile erreicht, wobei die Werte je nach Bundesland schwanken.

Das Problem: Nicht alle Betreuungsplätze sind so ausgestaltet, dass daneben eine Vollzeit-Beschäftigung der Eltern möglich ist. Nur knapp die Hälfte der Drei- bis Fünfjährigen (49,6 Prozent) hat 2022/23 eine Einrichtung besucht, die die Kriterien des Vereinbarkeitsindikators für Familie und Beruf (VIF) erfüllt. Bei den Kindern bis zwei waren es mit 58,7 Prozent etwas mehr. In Wien besuchen bei den Älteren 91 Prozent derartige Einrichtungen, die wenigsten sind es in Niederösterreich (26 Prozent) und Oberösterreich (28 Prozent). Im Schnitt haben die Kindergärten in Österreich 24,7 Schließtage im Jahr, die Krippen 17,9.

Das Personalproblem

Schon jetzt gibt es in den Kindergärten zu wenig Personal, seit 2021 gab es mehrfach Proteste für mehr Geld, bessere Rahmenbedingungen und und bundesweit einheitliche Regeln für die Elementarpädagogik. Eine Studie im Auftrag des Bildungsministeriums lässt eine weitere Verschärfung der Personalnot erwarten: Berücksichtigt man Bevölkerungsentwicklung, Betreuungsquoten sowie Personalabgänge und -nachschub, könnten bis 2030 rund 13.700 Fachkräfte fehlen. Bei der eingeforderten Verbesserung der Fachkraft-Kind-Verhältnisse wären es sogar 20.200.

Die Ausgaben

In Österreich werden laut der OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ 2022 rund 0,7 Prozent des BIP in elementare Bildung investiert. Das ist weniger als im Schnitt der EU (0,8 Prozent) und der OECD (0,9). Dabei sind laut dem Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) die Ausgaben in Österreich über die Jahre deutlich gestiegen, vor allem die Personalausgaben: 2019 gaben Länder und Gemeinden 2,9 Milliarden Euro aus. 2007, vor der ersten 15a-Vereinbarung, waren es noch 1,3 Milliarden.

Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut hat sich im Detail angesehen, wie Österreich damit im internationalen Vergleich dasteht: Dänemark kommt im Verhältnis zum BIP auf 1,3 Prozent Ausgaben für die Elementarbildung, in Schweden und Island sind es 1,8 Prozent und in Norwegen 2 Prozent des BIPs. Würde Österreich so viel wie Dänemark in die Kleinkindbildung investieren, müssten jährlich etwa 2,4 Milliarden Euro zusätzlich in die Kinderbetreuungsstätten fließen. Lautet das Vorbild Schweden, Island oder Norwegen müssten gar zwischen 4,4 und 5,2 Milliarden Euro mehr pro Jahr investiert werden. “Orientieren wir uns an Skandinavien in Sachen frühkindliche Bildung, könnten wir doppelt bis dreimal so viel Geld pro Kind investieren. Würde Österreich etwa 2 Prozent des BIPs in die Kindertagesstätten stecken, stünde ein Budget pro Kind von 21.380 Euro zur Verfügung”, erläutert Sophie Achleitner, Bildungsexpertin am Momentum Institut. Das würde bedeuten, dass doppelt oder knapp dreimal so viel Geld für die Ausbildung und Bezahlung der elementarpädagogischen Fachkräfte, den Ausbau der Einrichtungen, kleinere Gruppen, längere Öffnungszeiten und damit hochwertige Bildungsangebote für die Kleinsten investiert wird. Momentan kommen auf 13 Kinder eine elementarpädagogische Fachkraft in Österreich. In Dänemark sind es sechs Kinder pro Fachkraft. (eho)