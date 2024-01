Ein Unbekannter hat bereits Dutzende von Blitzern zerstört - und wird dafür in sozialen Medien gefeiert. Denn nicht immer scheint die Verkehrssicherheit oberste Prämisse für das Aufstellen von Radargeräten in italienischen Gemeinden.

Die Polizei in Norditalien jagt „Fleximan“, einen unbekannten Saboteur von Radarfallen. Dutzende von Geräten hat der Unbekannte seit Mai bereits zerstört, das bisher letzte in der Nacht auf Freitag. Dabei geht er bei Nacht und Nebel mit wenigen Werkzeugen vor, mit denen er den Blitzermast an der Basis absägt und dann umstößt. Vor allem in den norditalienischen Regionen Venetien, Lombardei und Piemont ist der Unbekannte aktiv.

Noch unklar ist, ob es sich bei der Sabotage um das Werk einer Einzelperson oder einer organisierten Gruppe handelt. Der jüngste Fall wurde in der Nacht auf Freitag in der Nähe der Stadt Treviso gemeldet. Eine bei Autofahrern berüchtigte Radarfalle wurde abgesägt und in einen Kanal geworfen. Das Gerät war bei Lenkern schon seit langem gefürchtet. Zuletzt hatte ein 45-jährige Autofahrer, der wegen überhöhter Geschwindigkeit einen Strafzettel von 300 Euro erhalten hatte, Einspruch gegen die Strafe mit der Begründung eingereicht, der Blitzer sei nicht rechtskonform.

Einnahmenquellen für Gemeinden

Der als „Robin Hood der Autofahrer“ bezeichnete „Fleximan“ scheidet in Sozialnetzwerken die Geister. Einige Autofahrer loben seine Taten „heroischen Ungehorsams“, andere fordern für ihn drakonische Strafen. Auch wenn es laut Polizei bisher keine namentlich bekannten Tatverdächtigen gibt, ist ein Strafverfahren gegen „Fleximan“ eingeleitet worden. Sollte er erwischt werden, drohen ihm wegen Vandalismus bis zu drei Jahre Haft, schätzen Juristen.

Die Radarfallen sind in Italien höchst umstritten und dank der Strafen wegen überhöhter Geschwindigkeit zu einer lebenswichtigen Einnahmequelle für viele Gemeinden geworden. Jährlich bescheren sie den leeren Kommunenkassen Gelder in Millionenhöhe. Ganz zum Ärger der Autofahrer, die gegen die Blitzer Protestkundgebungen organisieren.

Tempo 30 in Bologna sorgt für Debatten

Die Debatte um die Radarfallen ist besonders aktuell, seitdem die Stadt Bologna diese Woche zur ersten italienischen Großstadt aufgerückt ist, in der auf den Straßen - mit Ausnahme von Schnellstraßen - eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gilt. Seit Dienstag werden Strafen wegen Verstößen dagegen verhängt. Ziel ist es, die Zahl der Verkehrstoten in der Stadt auf Null zu reduzieren - im vergangenen Jahr waren es 28 und 22 im Jahr 2022. (APA)