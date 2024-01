Finger weg vom Schnee-Kaffee à la Reese Witherspoon

Schauspielerin Reese Witherspoon sorgt mit einem Getränk aus Schnee für Aufruhr im Netz.

Immer wieder beglückt Schauspielerin Reese Witherspoon ihre Fangemeinde im Netz mit kulinarischen Beiträgen. Einer ihrer jüngsten kam allerdings weniger gut an und geht deshalb freilich viral: Zwei Häferl füllt sie mit Schnee aus dem Garten, garniert wird das Weiß mit Schokolade- und Karamellsirup, oben drauf kommt Cold Brew, also kalt aufgegossener Kaffee. Fertig ist der „Snow Salt Chococino“. Der Name ist wie das Rezept wohl eine Eigenkreation.

Witherspoon scheint es zu schmecken, dennoch hagelt es eine Menge harscher Kritik. Schnee könne schmutzig sein, sei nicht unbedingt essbar, liest es sich unter dem Post. Die Schauspielerin reagiert mit einem nächsten, leicht sarkastischem Video.

Keime und Bakterien

Tatsächlich ist Schnee – zum Verzehr in größeren Mengen – nicht zu empfehlen. Für eine Studie des „Journal of Water & Health“ wurden 2018 mehrere Schneeproben aus Grünanlagen, Gärten und Wegen in Nordirland untersucht. Forscherinnen und Forscher fanden unterschiedlichste Bakterienstämme. Im Bericht heißt es: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schnee eine Vielzahl von Bakterien enthält, von denen viele in der Lage sind, Infektionen zu verursachen, insbesondere bei immungeschwächten Personen.“

Auch das deutsche Umweltbundesamt warnt vor Keimen im Schnee: „Regenwasser und Schnee sind keine Lebensmittel und nicht keimfrei: Eine Belastung ist zum Beispiel über den Luftpfad mit Verbrennungsprodukten, Stäuben oder mikrobiellen Aerosolen denkbar.“ (red.)